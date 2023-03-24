Göztepe’nin B planı hazır

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off iddiasındaki Göztepe'de artan sakatlıklar ve cezalar sonrası B planı hazır. Geçen haftayı bay takım olarak geçtikten sonra rakiplerinin aldığı sonuçlar sonrası ilk 7 barajı ile arasında 6 puanlık fark oluşan Göz-Göz'de yarın oynanacak olan Tuzlaspor maçı öncesi olağanüstü hal ilan edildi. Kritik deplasman öncesi 3 haftadır sahalardan uzak kalan Yasin yerine görev alan ve son 2 maçta takımın gol yükünü çeken Ngalina'nın da sakatlanması Radomir Kokovic önderliğindeki teknik heyetin elini daralttı.



DİNO VE TUĞBEY TESELLİSİ

Yasin'in takıma dönüşünün gecikmesi ve Ngalina'nın da sürpriz sakatlığı nedeniyle hücum gücü zayıflayan Göz-Göz, takıma yeni katılan ve forma şansı bulmakta zorlanan Bayere Junior'dan gol bekleyecek. Sakatlıklar Fildişi Sahilli oyuncunun kendisini göstermesi için fırsat olacak. İzmir ekibinde kart cezası nedeniyle oynayamayacak olan İsmail Köybaşı'nın yerine ise sol bekte Yunus Emre'nin görev alması bekleniyor. Pendik maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Dino Arslanagic ve sakat olan Tuğbey Akgün'ün takıma dönmesi sarıkırmızılı ekibin kriz ortamındaki tek tesellisi oldu.



SARI-KIRMIZILILAR ISTANBUL'A TAKILDI

Yarın deplasmanda Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe bu sezon İstanbul takımlarına karşı kötü bir performans ortaya koydu. Göz-Göz Eyüp, Pendik ve Tuzla'ya karşı sadece 1 puan çıkarabildi. Sezonun ilk yarısında Pendikspor'a 3-0, Tuzlaspor'a evinde 2-0 ve Eyüpspor'a da 1-0'lık skorla kaybeden Göz-Göz, 2. yarı evinde Pendik'le 1-1 berabere kaldı.



ALİOU TRAORE YOKLARI OYNUYOR

Göztepe'nin yeni transferi Aliou Traore yedek kulübesine çakıldı. Sarıkırmızılıların devre arasında İtalya Serie B ekiplerinden Frosinone'den transfer ettiği Traore hayal kırıklığı yarattı. 21 yaşındaki genç oyuncu geldiği günden bu yana sadece yalnız 2 maçta görev yapabildi. Devre arasından bu yana sadece 95 dakika görev alabilen orta saha oyuncusu Gençlerbirliği maçında 29, Boluspor karşılaşmasında ise 66 dakikada sahada kalırken skora da katkı koyamadı.



DOĞANCAN BİNGÖL

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