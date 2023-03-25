Göztepe Play-Off aşkıyla

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off iddiasını sürdüren Göztepe bugün Tuzlaspor'a misafir olacak. 35 puanla 11. sırada konumlanan ve ligde inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen sarı-kırmızılı ekip Tuzla karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Ömer Tolga Güldibi düdük çalacak. Bu sezon İstanbul ekiplerine karşı yüzü bir türlü gülmeyen Göz- Göz, ligin başından bu yana oynadığı Eyüp, Pendik ve Tuzla karşılaşmalarından sadece 1 puan çıkartabildi. İzmir temsilcisi, şanssızlığını kırarak ilk 7 iddiasını sürdürmek istiyor.



6. GALİBİYETİN PEŞİNDE

Son 3 karşılaşmasını İzmir'de oynayan, geçtiğimiz haftayı da bay geçen İzmir ekibi, İstanbul temsilcisini mağlup ederek üst sıralar için 'ben de varım' demek istiyor. Bu sezon deplasmanda 5 kez kazanan sarı-kırmızılılar, İstanbul'da 6. galibiyetini arayacak.



EKSİKLER CAN SIKIYOR

Göztepe'de geçtiğimiz hafta oynanan Pendikspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen İsmail Köybaşı, sakatlıkları nedeniyle Yasin Öztekin ve Ngalina karşılaşmada forma giyemeyecek. Kart cezası sona eren Dino Arslanagic'in ilk 11'e dönmesi beklenirken, sakatlığı geçen Tuğbey'in ise ilk 18'de yer alması bekleniyor.

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