Göz-Göz’ün gözü yükseklerde

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off iddiasını sürdüren Göztepe, orta sıralardaki rakibi Tuzlaspor'u 2-0'lık sonuçla geçerek gözünü yükseklere dikti. Yalçın ve Dino'nun golleriyle zorlu deplasmandan puanla ayrılan Göz-Göz, son haftalarda yakaladığı çıkışla puanını 39'a yükseltti ve ilk 7 adayları arasında yeniden yerini aldı. Son 7 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve tek yenilgi alarak çıkışa büyük bir çıkışa geçti. Sarı-kırmızılılar, 10. sıraya yerleşirken 7. basamaktaki Bodrumspor ile arasındaki puan farkını da 3'e indirdi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Erzurum, Bandırma, Altınordu ve Tuzlaspor'u yenerken ilk 7 iddiasındaki Boluspor ve Pendik ile berabere kaldı.



GURBETTE GÜLÜYOR

Göztepe, deplasmandaki olumlu performansıyla da dikkat çekti. Son 6 deplasmandan 4 galibiyet çıkaran Göz-Göz, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Dış sahada son altı maçta 14 puan toplayan sarı-kırmızılıların bu performansı da Play-Off yarışına tutunmasını sağladı. Göztepe'nin bu çıkışı sezon başından be ri yönetim, teknik heyet ve futbolculara eleştiri oklarını yönelten sarı-kırmızılı taraftarları memnun etti.



TUZLA GALİBİYETİ TARAFTARA ARMAĞAN

Göztepe, Tuzla maçı sonunda galibiyeti İstanbul'a giden taraftarıyla kutlarken teknik sorumlu Şakir Özkayımoğlu da maç sonunda 3 puanı taraftara armağan etti. Özkayımoğlu, "Taraftarlar hep yanımızda. Desteklerini hiç esirgemiyorlar sağ olsunlar. Bizim için büyük bir güç arkamızda, 90 dakika hiç susmadılar. 3 puan armağan ettiğimiz için mutluyuz.



DOĞANCAN BİNGÖL

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