Göztepe’ye filede Yeşilyurt darbesi

Türkiye Kadınlar 1. Ligi 21. hafta mücadelesinde lider Göztepe, Yeşilyurt'a deplasmanda 3-0 yenilerek büyük hayal kırıklığı yaşadı. Karşılaşmanın başından sonuna kötü bir oyun sergileyen Göz-Göz, ilk seti 5 farkla 25-19 kaybederek maçta 1-0 geriye düştü. İkinci sette toparlanan ve daha iyi bir performans gösteren İzmir temsilcisi, rakibine yine diş geçiremedi ve bu seti de 25-22 kaybetti: 2-0. Son sette de varlık gösteremeyen sarı-kırmızılılar, seti 25-19 karşılaşmayı da 3-0 kaybetti. 51 puanda kalan Göztepe Voleybol liderliğini sürdürdü.

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