Göztepe için kader maçları

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off hedefinde emin adımlarla ilerleyen Göztepe'yi önündeki iki haftalık süreçte yoğun ve zorlu bir maraton bekliyor. Sarı-kırmızılılar, hafta içi mesaisini ligden çekilen Yeni Malatya'dan 3 puan alarak geçirecek. Oynamadan 41 puana ulaşacak olan Göz-Göz, 1 Nisan Cumartesi deplasmanda karşılaşacağı Denizlispor maçıyla oldukça kritik bir sürece girecek. Sarı-kırmızılılar, 16 günlük süreçte zorluk derecesi yüksek dört kritik randevuya çıkacak. Cumartesi günü ateş hattında yer alan ve şiddetle 3 puana ihtiyacı olan Ege ekibi Denizlispor'un konuğu olacak. Bu maçın ardından sarı-kırmızılılar, 7 Nisan Cuma günü İzmir'de zirvedeki Samsunspor'u konuk edecek.

İLK İKİ SIRA İZMİR'E GELECEK

Bu maçın 4 gün sonrasında ise Göz-Göz, 11 Nisan Salı günü bu kez Play-Off hattındaki rakibi Keçirörengücü'ne konuk olacak. Göztepe 16 günlük kritik periyodu 16 Nisan Pazar günü ligde ikinci konumda bulunan Eyüpspor'la evinde oynayacağı maçla tamamlayacak. Bu zorlu süreçte Göztepe'nin alacağı sonuçlar büyük ölçüde Play-Off hattındaki konumunu belirleyecek.

MİCHEE NGALİNA DÖNÜYOR

Göztepe'nin ligde art arda oynayacağı kritik maraton öncesi sakatlardan da iyi haber geldi. Tuzla maçı öncesi sakatlanan Michee Ngalina'nın kısa zamanda iyileşmesi yüzleri güldürdü. İstanbul'daki deplasmanda takımdaki yerini alamayan Kongolu hücum oyuncusunun bu hafta cumartesi günkü Denizlispor randevusunda takımdaki yerini alması bekleniyor. Kaptan Yasin Öztekin'in ise durumunun henüz belirsiz olduğu öğrenilirken, Tuzla maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen İsmail Köybaşı da on birdeki görev yerine dönecek.

BERKE ÖZBAY