Göztepe duvar ördü

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off savaşı veren Göztepe, savunmasıyla fark yarattı. Sezona olumsuz sonuçlarla başlayan ve yediği gollerle savunmada sıkıntı yaşayan Göz-Göz, olumsuz istatistiği tersine çevirdi. İlk 15 haftada fileleri toplam 14 kez havalanan sarı-kırmızılılar, bu süreçte 0.93'lük bir gol yeme oranı tuttururken, son 11 maçta ise kalesine duvar ördü. 16. haftada oynanan ve 2-2 sona eren Adanaspor maçı sonrası kalesinde bir karşılaşmada iki gol görmeyen Göztepe, 12 mücadelede sadece 6 kez rakip forvetlere geçit verdi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte, gol yeme oranını maç başına 0.5'e düşürerek büyük başarı elde ederken, savunmada Atınç- Dino-Emir üçlüsü performansıyla alkış aldı.



11 MAÇTA GOL YEMEDİ

Toplam 23 kez kalesini rakiplere açan Göztepe, 19 takım arasında en az gol yiyen 5 ekipten biri oldu. Sarı-kırmızılılar, 11 karşılaşmada ise rakibe gol fırsatı vermedi. Göz-Göz, gol yeme oranını yarı yarıya düşürdüğü 12 haftalık zorlu süreçte 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 23 puan topladı ve Play-Off adayları arasında yerini aldı.



BERKE ÖZBAY

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