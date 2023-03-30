  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Göztepe Göztepe duvar ördü

Göztepe duvar ördü

Göz-Göz, ligdeki 19 takım arasında fileleri en az havalanan beş ekipten biri olurken son 12 maçta kalesinde sadece altı gol görerek gol yeme istatistiğini de yarıya indirdi.

30.3.2023

Gazete

Göztepe duvar ördü
Spor Toto 1. Lig'de Play-Off savaşı veren Göztepe, savunmasıyla fark yarattı. Sezona olumsuz sonuçlarla başlayan ve yediği gollerle savunmada sıkıntı yaşayan Göz-Göz, olumsuz istatistiği tersine çevirdi. İlk 15 haftada fileleri toplam 14 kez havalanan sarı-kırmızılılar, bu süreçte 0.93'lük bir gol yeme oranı tuttururken, son 11 maçta ise kalesine duvar ördü. 16. haftada oynanan ve 2-2 sona eren Adanaspor maçı sonrası kalesinde bir karşılaşmada iki gol görmeyen Göztepe, 12 mücadelede sadece 6 kez rakip forvetlere geçit verdi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte, gol yeme oranını maç başına 0.5'e düşürerek büyük başarı elde ederken, savunmada Atınç- Dino-Emir üçlüsü performansıyla alkış aldı.

11 MAÇTA GOL YEMEDİ
Toplam 23 kez kalesini rakiplere açan Göztepe, 19 takım arasında en az gol yiyen 5 ekipten biri oldu. Sarı-kırmızılılar, 11 karşılaşmada ise rakibe gol fırsatı vermedi. Göz-Göz, gol yeme oranını yarı yarıya düşürdüğü 12 haftalık zorlu süreçte 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 23 puan topladı ve Play-Off adayları arasında yerini aldı.

BERKE ÖZBAY

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA