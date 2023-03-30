Yasin Öztekin seferberliği var

Göztepe'de Tuzlaspor maçı öncesi sakatlanan Michee Ngalina'nın, cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Denizlispor maçına yetişmesi sevinç yaratırken kulüpte şimdi de Yasin Öztekin seferberliği yaşanıyor. G.Birliği maçı sonrası sakatlanan ve 5 lig maçında görev alamayan kaptan Yasin'in de Denizli maçında sahada olması için sağlık heyeti yoğun çaba sarf ediyor. Forma giydiği 22 maçta ağları 8 kez sarsıp, 2 de asist üreten futbolcunun zorlu deplasmanda oynayıp oynamayacağı maç öncesi belli olacak. Göz-Göz'de tecrübeli sol bek İsmail'in de cezası sona ererken, Tuzla maçının on birinde ufak değişiklikler bekleniyor.

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