Göztepe’de Atanga sürprizi

Spor Toto Birinci Lig'de Play-Off mücadelesi veren Göztepe'de dün flaş bir ayrılık yaşandı. Sezon başında büyük umutlarla ABD ekiplerinden Cincinnati'den transfer edilen Isaac Atanga'nın kiralık sözleşmesi feshedildi.

17 MAÇTA 2 GOL ATTI

Sarı-kırmızılı forma altında Birinci Lig ve Türkiye Kupası'nda 17 müsabakaya çıkan Ganalı futbolcu, kulübüne 2 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu. Son haftalarda maç kadrosuna kulübüyle görüşmeler yapan sarı-kırmızılı kurmaylar, kiralık sözleşmesini iptal etti. İzmir temsilcisi ayrılığı resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla duyurdu. Göztepe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kamuoyunun bilgisine. Kulübümüz ve Isaac Atanga arasında yapılan görüşmeler neticesinde Isaac Atanga'nın kiralık sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Atanga'ya hem saha içinde hem de saha dışındaki hayatında başarılar diliyoruz. Teşekkürler Atanga."

YARIŞA ORTAK OLDU

Spor Toto 1. Lig'de deprem nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Yeni Malatyaspor'dan hükmen 3 puan alan Göztepe, rakiplerinin kaybetmesiyle 2 sıra birden yükseldi ve Play-Off hattına yaklaştı. Haftaya 11. basamakta giren Göz-Göz'ün üzerinde yer alan Bandırmaspor evinde Bodrumspor'a 4-0 kaybederken, Boluspor da sahasında lider Samsunspor'a 5-1 yenildi. Sarı-kırmızılılar, Yeni Malatya'dan aldığı hükmen galibiyetle bu iki takımın üzerine çıktı. İzmir ekibi, Çaykur Rizespor deplasmanından 4-2'lik yenilgi ile dönen Manisa FK ile arasındaki puan farkını da 1'e indirdi. Şu an 7. sırada yer alan Bodrumspor'la arasında 4 puan fark bulunan sarı-kırmızılılar Play-Off yolunda umut tazelemiş oldu. Göztepe, hafta sonu gözüne Ege derbisinde karşılaşacağı Denizlispor'u kestirdi. İzmir ekibi, Denizli'yi mağlup ederek rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.