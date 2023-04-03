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Haberler Göztepe Göz-Göz bayramı

Göz-Göz bayramı

Denizlispor’u yenerek ilk kez üst üste 3. galibiyetini alan İzmir ekibinde Özkayımoğlu, “Göztepe’nin ayak sesleri geliyor” dedi.

3.4.2023

Gazete

Göz-Göz bayramı
Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma savaşı veren Altaş Denizlispor'u Ege derbisinde deplasmanda Yalçın ve Mamah'ın golleriyle 2-0 yenen Göztepe, Play-Off hedefinde yoluna emin adımlarla devam etti. Sarıkırmızılı ekip son 6 maçında 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak müthiş bir performans ortaya koydu.

SAMSUN MAÇINA ODAKLANDI
Deprem nedeniyle ligden çekilen Yeni Malatyaspor'dan hükmen aldığı 3 puanla birlikte bu sezon ilk kez üst üste 3'üncü galibiyetini elde eden Göztepe, 44 puana yükselip Play-Off sınırına dayandı. Teknik sorumlu Şakir Özkayımoğlu, çok değerrına li bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Göztepe'nin ayak sesleri geliyor yorumunu yaptı. Denizli'nin her zama zor bir deplasman olduğuna vurgu yapan Özkayımoğlu, "Denizlispor, alt sıralarda olmasına rağmen kaliteli bir kadroya sahip. Denizlispor'a saygımız var. Taraftarımız yine muhteşemdi. Onlar bizim hep yanımızda. Denizli'ye gelen taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim ayak seslerimiz gelmeye devam edecek. Artık Samsunspor maçına odaklandık" ifadelerini kullandı.

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