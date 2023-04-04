Play-Off ateşi yandı

İzmir'in spor branşlarındakidaki en önemli lokomotiflerinden biri olan Göztepe, çift kulvarda Süper Lig'e çıkmak için gün sayıyor. İzmir ekibinin voleybol takımı Play-Off'a kalmayı başarırken, futbol takımı da Play-Off iddiasını güçlendirdi.

Türkiye Kadınlar Birinci Lig A Grubu'nu lider olarak tamamlayan İzmir'in Sultanları, Bolu'daki Play-Off'a katılmaya hak kazandı. Göz- Göz, yarın Play-Off müsabakaları için Bolu'ya geçecek.

İLK İKİ TAKIM ÇIKACAK

Göztepe, Play-Off yarı final etabında cuma günü saat 12.00'de Muratpaşa Belediye, cumartesi günü saat 14.00'te Beşiktaş Ceylan ve pazar günü saat 13.00'te Karayolları ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, grubunu ilk 2'de bitirip finale yükselmek için mücadele edecek İzmir ekibinin futbol takımı ise sezona kötü başlasa da son haftalarda yakaladığı çıkışla Play-Off'un kapısına dayandı.

ÜST ÜSTE ÜÇ MAÇ KAZANDI

Gençlerbirliği'ne mağlup olduktan sonra adeta kabuk değiştiren sarı-kırmızılılar, oynadığı son 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 14 puan topladı. Sarı kırmızılılar, son üç maçında ise biri hükmen olmak üzere 3 galibiyet aldı. Göztepe, 44 puanla 9. sırada bulunurken, 8. sıradaki Manisa FK ile yedinci sıradaki Bodrumspor'un 45 puanı bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, bu başarılı grafiğini ligin kalan 8 maçında da sürdürerek, geçen sene veda ettiği Süper Lig'e geri dönmenin hesabını yapıyor.

OGÜN ÖZDEMİR