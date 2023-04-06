Göz-Göz’e çifte müjde

Spor Toto 1. Lig'de son 6 haftada müthiş bir çıkış yakalayarak Play-Off hattına gelen Göztepe'de sakatlıkları sona eren Yasin ve Ngalina'dan müjdeli haber geldi. Sarı-kırmızılıların iki önemli isminin kritik Samsunspor mücadelesinde kadroda olması bekleniyor. Devre arasında geçirdiği ayak bileği travması nedeniyle uzun süredir oynayamayan deneyimli oyuncu Yasin takımla idmanlara başladı. Tecrübeli orta sahanın büyük ölçüde iyileştiği ve cuma günü oynanacak Samsun maçında görev verilmesi halinde oynayabileceği belirtildi.Pendikspor karşılaşmasında sakatlanmasının ardından daha sonra oynanan 3 maçta görev alamayan genç hücumcu Ngalina'nın ise kadroya alınacağı ancak maç eksiği nedeniyle oynamasının zor olduğu öğrenildi. Tüm sakat oyuncularının iyileşmesiyle tam kadro çalışan sarı-kırmızılılar, kritik Samsun maçında galibiyete kilitlendi.Göztepe'de sezon başında transfer edilen Kenneth Obinna Mamah, ilk sezonunda takıma verdiği katkıyla taraftardan ve teknik heyetten tam not aldı. 24 yaşındaki forvet, bu sezon ligde sarı-kırmızılı formayla 22 maça çıkarken, 3 gol, 3 asistle 6 gole katkı verdi. Nijeryalı oyuncu, Sakaryaspor (1) ve Denizlispor (2) karşılaşmalarında toplam 3 gol atarken, Yeni Malatyaspor (1), Keçiörengücü (1), Pendikspor (1) mücadelelerinde de 3 asist yaptı. Mamah, Yasin Öztekin'den sonra Romal Palmer'le birlikte takıma skor anlamında en fazla gol katkısı veren futbolcu konumunda yer alıyor.