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Göztepe evinde lider Samsunspor'u ağırlayacak

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftası heyecan dolu karşılaşmaya sahne olacak. Saatler 20.30'u gösterdiğinde İzmir ekibi Göztepe evinde Samsunspor'u konuk edecek.

07.04.2023, 17:50

Göztepe evinde lider Samsunspor’u ağırlayacak
Spor Toto 1. Lig'de son haftalarda gösterdiği performansla yükselişe geçen Göztepe, 31. hafta mücadelesinde bugün saat 20.30'da lider Samsunspor ile sahasında karşılaşacak.



İzmir temsilcisi, ligdeki son 5 maçında Altınordu, Tuzlaspor, Yeni Malatyaspor (hükmen) ve Denizlispor müsabakalarından 3 puanla ayrılırken, Boluspor ve Pendikspor ile ise berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, Samsunspor'u mağlup ederek play-off yolunda ilerlemek istiyor.

Samsunspor ise Göztepe maçını kazanarak hem 20 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirmek hem de gelecek hafta evinde oynayacağı Tuzlaspor müsabakasında şampiyonluğunu ilan etmek istiyor.

Öte yandan ligin ilk devresinde Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Göztepe 1-0 kaybetmişti.
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