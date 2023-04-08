Süper Göztepe

Süper Lig yolunda 3 haftadır kazanan Göztepe, son haftaların flaş ekibi Yılport Samsunspor'u da mağlup etmeyi başararak Play-Off hattındaki Keçiörengücü ile puanlarını eşitledi. Maça hızlı başlayan Göztepe'nin 9'uncu dakikada Emir Ortakaya'nın kafa vuruşunda bulduğu gol ofsayta takıldı. 12'de Samsunsporlu Zeki Yavru'nun tehlikeli ortası kaleci Arda'da kaldı. 36'ncı dakikada İsmail Köybaşı'nın serbest vuruşu savunmaya takıldı.46'ncı dakikada ani gelişen Samsunspor atağında kaleci Arda ile çarpışan Samsunsporlu Laura korkuttu. Bir anda yerde kalan oyuncuya sağlık ekipleri müdahale etti. Kongolu futbolcu tedavisinin ardından oyuna devam etti. 52'nci dakikada Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda Kenneth Obinna Mamah ile öne geçti. Savunma arkasına Yalçın'ın harika pasında hareketlenen Mamah, kaleciden de sıyrılıp yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Golden sonra konuk ekip daha çok adamla gelmeye çalıştı. 53'te Tanque'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutu Arda son anda kornere çeldi. 65'te Göztepe ikinci gole çok yaklaştı. 3'e 2 yakalayan sarı-kırmızılılarda topla ilerleyen Mamah geç kalınca savunma önünü kesti. Mamah'ın yerden şutunu kaleci çıkardı. 78'de ise Samsunspor gole yaklaşan taraf oldu. Sağ taraftan yapılan ortada seken topa Osman hamle yaptı. Ancak bomboş kafa vuruşunda top üstten az farkla auta gitti.Göztepe taraftarı, Samsunspor ile oynanan maça yoğun ilgi gösterdi. Maçtan saatler önce stadın etrafında toplanan taraftarlar araçlarla konvoylar oluşturdu, tezahüratlar yaptı. Karşılaşmanın başlama düdüğüyle 90 dakika boyunca bir saniye bile susmayan sarı-kırmızılı taraftarlar marşlar söyleyerek takımı motive etti. Tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftarlar takımı yalnız bırakmadı.Göztepe Play-Off yolunda çok önemli bir galibiyet alırken, zirvede yer alan rakibi Yılport Samsunspor'un da çok önemli bir serisine son verdi. Samsun ekibi, 20 maçlık yenilmezlik serisini bu mağlubiyetle İzmir'de bırakmış oldu. Göztepe ise biri hükmen olmak üzere üst üste dördüncü galibiyetini alarak yeni bir seri başlattı.Sarı-kırmızılılar üst üste galibiyetlerle önemli bir başarıya imza atarken, kalesini de gole kapattı. Biri hükmen olan 4 maçlık galibiyet serisinde Göz-Göz Tuzlaspor ve Denizlispor'u deplasmanda 2-0'lık skorlarla geçerken, son olarak Samsunspor'u da 1-0 mağlup etmeyi başardı.Göztepe teknik ekibi, Samsunspor'u konuk ettikleri mücadelede oynadıkları son lig maçında sahaya sürdüğü kadroda değişiklik yapmadı. Sarı-kırmızılılar, Denizlispor maçında kazanan 11 ile sahaya çıkmayı tercih etti.