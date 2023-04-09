Göz-Göz şov

Spor Toto 1. Lig'de son haftalarda elde ettiği galibiyet serisi ile Play-Off hattına gözünü diken Göztepe, aylardır mağlubiyet yüzü görmeyen lider Samsunspor'u da yenmeyi başararak adından söz ettirmeye başladı. Ligde 20 maçtır yenilgi yüzü görmeyen rakibini Mamah'ın golü ile yıkan Göz-Göz, son haftalardaki sonuçlarla müthiş bir şova imza attı. Sezonun ilk yarısında aldığı istikrarsız neticelerin ardından son 10 maçın 7'sini kazanıp 2 beraberlik ve tek yenilgi elde eden ekip, taraftarının gönlünü kazanırken Süper Lig ateşini de yaktı.

GALİBİYETİ KUTLADILAR

Sarı-kırmızılılar, taraftarlarının büyük desteği ile Samsun önünde baskılı bir futbol sergilerken maçın ardından da büyük mutluluk yaşadı. Gürsel Aksel Stadı'nda galibiyeti kutlayan İzmir ekibi müzik ve ışık gösterileriyle şovuna devam etti. Göz-Göz 47 puana ulaşırken dünkü sonuçların ardından Play-Off hattına girdi.

ÖZKAYIMOĞLU'NDAN TAKIMA ÖVGÜ SÖZLERİ

FUTBOLCULARLA birlikte tribünlere koşan teknik sorumlu Şakir Özkayımoğlu takımdaki oyunculara övgü yağdırdı. "Şahane bir galibiyet aldık" diyen Özkayımoğlu, "Geldiğim günden bu yana tüm oyuncularıma Göztepelilik ruhunu aşılamaya çalıştım. Bunun da karşılığını aldım. Gerçekten hepsi çok özel insanlar" ifadelerini kullandı.Maçta rakibe karşı yoğun baskı uyguladıklarını ifade eden Özkayımoğlu, "Sahanın her yerinde baskıya koşan, temposu düşmeyen ve 90 dakika vazgeçmeyen bir takımımız vardı. Taraftarımız da aynı reaksiyonu gösterdi" şeklinde konuştu.