Göz-Göz ideali buldu

Spor Toto 1. Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışla Play- Off iddiasını sürdüren Göztepe, ideal 11'ini buldu. Sezon başından bu yana kadroda sürekli rotasyona giderek oyuncuların performansına göre takımı şekillendiren ve geçtiğimiz hafta Denizlispor galibiyetinde tercih ettiği kadroyu Samsunspor maçında da koruyan teknik heyet, istikrarı seçerek sonuca gitti. Son 7 maçında 5 galibiyet 2 beraberlik alarak 17 puanı hanesine yazdıran ve ilk 7 iddiasını iyice güçlendiren Göz-Göz, kadrodaki son haftalardaki performansıyla iyice havaya girdi. Devre arasında takıma dahil olan oyuncuların sarı-kırmızılı ekibe tam olarak adapte olması ve form tutmasıyla başarı kaçınılmaz oldu. Radomir Kokovic önderliğindeki teknik ekip, kalede Arda'yı savunmada Tarık, Dino, Atınç, Emir ve İsmail'i görevlendirerek bu bölgeyi adeta kale haline getirdi, rakiplerine geçit vermedi.



ORTA ALAN NETLEŞTİ

Sarı-kırmızılı heyet orta alanda Palmer, Yalçın Kayan ve Traore'yi sahaya sürerken hücum hattında ise Marko Kvasina ve Mamah ikilisini değiştirmeyerek başarıyı bu oyuncularda buldu. Sarı-kırmızılılar yarın Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İzmir ekibi bu karşılaşmayı kazanırsa rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın Play-Off hattında yer alacak.



■ DOĞANCAN BİNGÖL

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