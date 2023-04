Play-Off ateşi

Spor Toto 1. Lig'de hafta içi mesaisinde Play- Off mücadelesi veren Egeliler, en ciddi rakipleriyle bugün zorlu maçlara çıkacak. Son olarak evinde lider Samsunspor'u evinde yenerek Play-Off ateşini yakan Göztepe, deplasmanda Keçiörengücü'ne konuk olacak. Ankara Aktepe Stadı'nda oynanacak maçın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Zorlu mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.



SERT RAKİPLER

Her iki takım da 47 puanda bulunurken, Göz-Göz rakibini yendiği takdirde diğer rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın Play-Off'a adını yazdıracak. Ligde üst üste Bandırma ve Bolu'yu mağlup etmeyi başaran Bodrumspor da, Play-Off hattında yer alan rakibi Pendikspor'u konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'ndaki kritik mücadele saat 16.00'da başlayacak. Maçta hakem Burak Pakkan görev alacak. Hafta sonunu 48 puanla 6. sırada geçen Ege temsilcisi, 53 puanla hemen üzerinde yer alan rakibini yenerek ilk 7 içindeki konumunu sağlamlaştırmak istiyor.



ÇOK ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Göztepe ve Bodrumspor'da Play- Off hattındaki kaderini belirleyecek kritik maçlar öncesi önemli eksikler göze çarpıyor. Keçiörengücü'ne konuk olacak Göztepe'de son maçta sakatlanan Emir'in durumu belirsizliğini koruyor. Evinde Pendik'i ağırlayacak Bodrum'da ise sakatlıkları süren golcü Orgill ile kanat oyuncusu Umar maçta forma giyemeyecek.

DİĞER