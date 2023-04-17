Göz-Göz ezip geçiyor

Spor Toto 1. Lig'de son 5 maçını kazanıp adını Play- Off hattına yazdıran Göztepe evinde Eyüpspor'u 1-0 yendi. Göz-Göz, bu sonuçla puanını 53'e çıkarırken, Eyüpspor ise 50 puanda kaldı. 5. dakikada Palmer'ın ortasında kaleci Harun topu elinden sektirdi. Pozisyonu takip eden Mamah'ın şutunda savunma topu çizgiden çıkardı. 12. dakikada Kvasina'nın pasında Mamah kaleciyle karşı karşıya kaldı. Nijeryalı oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti. 20. dakikada Göztepe öne geçti. Serbest vuruşu kullanan Palmer'ın ortasında Atınç kafayla kale önüne indirdi. Kvasina gelen topu kafayla ağlara yolladı: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi.



İKİNCİ YARI SKORU SAVUNDU

51. dakikada Recep'in ceza yayı üzerinden yaptığı plase vuruşta top az farklı dışarı gitti. 71. dakikada İsmail'in ters kanattan gönderdiği pasta topla buluşan Mamah'ın vuruşunda top kaleci Harun'da kaldı. 78. dakikada ceza sahası dışında topu alan Olivier Thill, kaleyi görür görmez vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.



BAKAN KASAPOĞLU TRİBÜNDEN İZLEDİ

İzmir milletvekili adayı ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karşıyaka maçından sonra Göztepe'nin Eyüpspor ile Gürsel Aksel Stadı'nda oynadığı mücadeleyi de yerinden takip etti. Karşılaşma önce Mehmet Sepil ve sarı-kırmızılı taraftarlarla da bir araya gelen ve hatıra fotoğrafı çektiren Kasapoğlu, İzmir'in spor dünyası için önemine de değinen kısa bir konuşma yaptı.



TARAFTARLAR STADA AKIN ETTİ

Göztepe taraftarı, Eyüpspor ile oynanan karşılaşmada takımı yalnız bırakmadı. Maçtan saatler önce sahilde ve stadın çevresinde toplanıp marşlar söyleyen taraftarlar, karşılaşma boyunca da bir dakika olsun susmadı. Tezahüratlar yaparak oyuncuları destekleyen taraftarlar söyledikleri bestelerle takımı motive etti.



TEKNİK HEYETTEN İKİ DEĞİŞİKLİK

Göztepe teknik heyeti, Keçiörengücü ile deplasmanda oynanan ve galip gelinen lig maçında sahaya sürdüğü kadroda 2 değişiklik yaptı. Başkent ekibi karşısındaki 11'den farklı olarak sahaya Erhan'ın yerine Marko'yu, Traore'nin yerine ise Hikmet'i tercih etti.



ARDA TURAN YENİLGİYLE BAŞLADI

Eyüpspor'un teknik direktörlük görevine getirdiği Arda Turan, İzmir'de Göztepe karşısında ilk maçına çıktı ve yenilgiyle ayrıldı. Turan, futbolculuk kariyerinin son maçına İzmir'de çıkmıştı. Arda Turan 24 Nisan 2022 tarihinde Galatasaray'ın Altay'la oynadığı maçta son 8 dakika görev alıp kariyerini noktalamıştı.

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