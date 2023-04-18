Süper lig ateşi yandı

SPOR Toto 1. Lig'de fırtına gibi esen Göztepe, ilk yarışındaki rakibi Eyüpspor'u da devirerek Süper Lig ateşini yaktı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'e yükselmeyi geçen hafta garantileyen Samsunspor'un ardından, ilk iki yarışındaki Keçirengücü ve Eyüp'ü devirerek büyük sükse yaparken, son 6 maçını da kazanıp puanını 53'e yükseltti. Bu sonuçla 6. sıradaki yerini sağlamlaştıran sarı-kırmızılılar gözünü Spor Toto Süper Lig'e direkt çıkmayı sağlayacak ikinci bilete çevirdi.

GÖZ-GÖZ KALAN SÜREÇTE AVANTAJLI

SERİ galibiyetler sonrası gözünü ikinci sıraya çeviren İzmir ekibi kalan haftalarda Pendik, Rize, Eyüp, Sakarya ve Bodrumspor ile kalan kıyasıya bir savaş verecek. Göztepe, ligde kalan 5 haftanın birinde Adanaspor'dan hükmen galibiyet alacak olması nedeniyle rakiplerinden daha avantajlı. 3 puanı garanti olan Göz-Göz, bu hafta ezeli rakibi Altay'a konuk olduktan sonra Manisa FK (D), Çaykur Rizespor ve Bodrumspor'la (D) karşılaşacak. Bu dört karşılaşmayı da kazanıp ilk iki fırsatını kollayacak olan Göz-Göz, en kötü ihtimalle sezonu üçüncü bitirmek istiyor.

ŞEBNEM BURSALI DA GÖZTEPE MAÇINDAYDI

Ak Parti İzmir 1. Bölge 3. sıra milletvekili adayı Şebnem Bursalı ile Göztepe eski başkanı ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Sepil bir araya geldi. Önceki akşam Göztepe'nin Eyüpspor ile oynadığı maçı izlemeye Gürsel Aksel Stadı'na giden Bursalı, mücadele öncesi Sepil ve Göztepeli yöneticilerle sohbet gerçekleştirdi. Görüşmede Ak Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ile AK Parti İzmir 1. Bölge 8. sıra milletvekili adayı Ömür Şanlı da yer alırken, Şebnem Bursalı Göztepe maçını da tribünden takip etti.

DOĞANCAN BİNGÖL