Göz-Göz çıta yükseltti

Spor Toto 1. Lig'de son altı maçını kazanarak Play-Off hattına yerleşen ve ilk iki şansını da yakalayan Göztepe, 32. hafta sonunda 6. sırada konumlandı. 2. sıradaki Ç.Rize'nin haftayı galibiyetle kapattığı haftada Göz-Göz rakibinin sadece 6 puan gerisinde yer alırken 3. sıradaki Pendik ile de 4 puanlık fark oluştu. İzmir temsilcisi, kalan 5 maçta ilk 2 olmazsa 3. sıra için mücadele edecek. Ligde bu sezonu üçüncü bitirecek olan ekip, direkt Play-Off finaline adını yazdıracak. Öte yandan Göztepe, yenilmezlik serisini sürdürdüğü son 9 maçta hem golcü kimliği, hem de savunmasında gösterdiği performans ile dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 15 gol atarken, ağlarında sadece 4 gol gördü. Bu arada sarı-kırmızılı taraftarlar, Eyüp maçında bu sezon kendileri adına seyirci rekorunu kırarak takımlarına destek verdi. Zorlu karşılaşmayı tribünde 15 bin 840 biletli taraftar takip ederek bu sezonun seyirci rekorunu kırdı.

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