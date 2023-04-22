Spor Toto Birinci Lig'de haftanın maçı öncesi Altay ve Göztepe teknik heyeti planlarını hazırladı. İki taraf için de bir derbiden fazlası olan mücadelede takımların taktiksel hamleleri ve oyuncu tercihleri mücadelenin kilit noktası olacak. Kritik İzmir derbisi öncesinde ev sahibi siyah-beyazlılarda eksik oyuncular teknik heyetin tadını kaçırırken, sarı-kırmızılı ekipte ise as kadroda görev yapan isimlerden eksik oyuncu bulunmaması elini güçlendiriyor. Altay'da teknik direktör Tuna Üzümcü'nün 4-4-1-1 formasyonuyla sahaya çıkması beklenirken, Göztepe'de Ekrem Dağ-Şakir Özkayımoğlu ikilisinin ise 5-3-2 dizilimini bozmayacağı öngörülüyor.Ev sahibi Altay'da sakatlıkları bulunan isimler nedeniyle teknik direktör Tuna Üzümcü'nün hamle şansı az olacak. Siyah-beyazlılarda kaleci Ozan Evrim, Kutay, Sefa ve Murat Berkan zorlu karşılaşmada kadroda yer alamayacak, tecrübeli orta saha Zeki ise kart cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Genç teknik adamın son oynanan Gençlerbirliği mücadelesinde sahaya sürdüğü kadroyu büyük oranda koruması beklenirken, savunmada Kutay'ın yerine İbrahim'in ilk 11'de başlaması öngörülüyor.Oynadığı son 9 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen, son 6 maçını ise kazanan Göz-Göz'de de fazla forma şansı bulamayan Emirhan dışında önemli bir eksiğin olmaması teknik heyetin elini güçlendiriyor. Sarı-kırmızılıların 8 gol, 2 de asistle en fazla skor katkısı yapan yıldızı Yasin'in sakatlığını atlatmasıyla derbiye ilk 11'de başlaması sürpriz sayılmayacak. Sakatlığı sebebiyle son iki maçta oynayamayan stoper Emir'in Mihojevic'ten formayı alması öngörülürken, son oynanan Eyüpspor maçında kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Traore'nin de Hikmet'in yerine mücadelenin başlangıç kadrosuna yazılması bekleniyor.İki takım, yarın oynanacak derbiyle birlikte tarihlerinde 64. maçlarına çıkacak. Altay ile Göztepe arasında oynanan mücadelelerde, siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkat çekiyor. Altay, oynanan 63 karşılaşmanın 26'sında sahadan üstünlükle ayrılırken, 24 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Kalan 13 mücadele ise Göztepe'nin galibiyetiyle sonuçlandı. Öte yandan sezonun ilk yarısında Göztepe'nin ev sahipliğinde oynanan karşılaşma ise müsabakanın 19. dakikasında çıkan olaylar dolayısıyla iptal edilmişti.Göztepe taraftarları, deplasman yasağı ile ilgili tepkilerini dile getirdi. Taraftar grupları ortak bir bildiri yayımlayarak, yasakların ortamı daha da gereceğini ifade etti. Bildiride, "Altay maçına alınmayacağımıza dair bilgilere ulaştık. Sezonun ilk yarısında insanlıktan nasibini almamış, yüreği kararmış, tribün kültürü ile tanışmamış misafir takım seyircisinin organize saldırısı ile binlerce Göztepe taraftarı hedef alınarak cinayete teşebbüs edilmiştir. Bu olay karşısında taraftarlarımızın göstermiş olduğu soğukkanlılık ve aklı selim tutum yaşanacak faciaların da önüne geçmiştir. Bu hafta sonu oynanacak karşılaşmada da taraftarlarımızın bugüne kadar olduğu gibi yalnızca Play-Off ve şampiyonluk yolunda olan Şanlı Göztepe'yi desteklemek üzere orada olacağı açıktır" ifadeleri kullanıldı. Taraftarlar, kendilerinin ilk maçta hiçbir olay çıkarmadığını vurgulayarak, "Gittiği her yerde dostluk ve kardeşlik rüzgarı estiren, takımını Süper Lig yoluna sokan ve tüm ülkenin gündemine oturan şanlı Göztepe taraftarının kendi şehrindeki maça alınmaması hiçbir gerekçe ile açıklanamaz" cümlelerini kurdu. Göztepeli taraftarlar önceki akşam saatlerinde, Alsancak Stadı'na gelerek üzerinde İngilizce olarak "Bizim şehrimiz, bizim kurallarımız" yazılı pankart açtı ve meşaleler yaktı.Altay'ın vitrine çıkardığı son genç oyuncusu sağ bek Onur Efe oldu. Önceki hafta Altınordu derbisinde sarı kart cezalısı Salih'in yokluğunda savunmanın sağında görev yaparak ilk kez 1. Lig tecrübesi yaşayan 21 yaşındaki futbolcu, son olarak Gençlerbirliği deplasmanında da ilk 11'de şans buldu. Onur, Başkent ekibi önünde bu kez sağ kanatta görev yaptı. İki müsabakada da ikinci yarıda oyundan alınan Onur bu sezon kupada, geçen sezon ise Süper Lig'de 1'er maçta oynamıştı. Genç savunmacı transfer yasağı bulunan Altay'da altyapıdan yetişip bu yıl ligde şans bulan 12. oyuncu oldu. İzmir ekibinde Ali, Arda, Caner, Efe, Eren Erdoğan, Eren Karataş, Enes Yetkin, Kutay, Mehmet, Murat Berkan ve Mustafa ligde görev alan altyapı patentli diğer isimler oldu.