Göz-Göz’ün Play-Off inadı

Spor Toto 1. Lig'de peş peşe aldığı galibiyetlerle Play-Off hattına yerleşen Göztepe, İzmir derbisinde konuk olduğu Altay'dan 1 puan koparıp, ilk 7 inadını sürdürdü. Ligin ilk devresinde olaylar nedeniyle tamamlanamayan derbinin rövanşında, Altay karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen uzatmalarda Atnç'ın golüyle beraberliği kurtaran sarı-kırmızılı ekip, ligde 54 puana ulaşarak Play-Off hattındaki yerini iyice sağlamlaştırdı.

HEDEF EN KÖTÜ 3.'LÜK

Son 6 maçını üst üste kazanan sarı-kırmızılılar, Altay'a takılmasına rağmen yenilmezliğini de 10 maça çıkararak Süper Lig yarışında 'Ben de varım' dedi. Bu süreçte 7 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek 24 puanı hanesine yazdıran Göz-Göz'ün ikinci sıradaki Ç.Rize (63) ile arasında 9 puanlık fark bulunuyor. Hafta sonu ligden çekilen Adanaspor'dan hükmen galibiyetle 3 puanı kapacak olan İzmir temsilcisi, kalan 3 maçta ilk 2 ve ilk üç şansını zorlayacak.

YİNE ALTAY'A TAKILDI

İzmir ekibi, müthiş bir seri yakaladığı dönemde yine ezeli rakibi Altay'a puan kaybetti. Ligde geçen sezon Süper Lig'de 4 maçlık galibiyet serisi sonrası evinde Altay'a 2-0 yenilen Göz- Göz, ardından 10 maç üst üste mağlup olup 5 yıl sonra küme düşmüştü. Bu sezon ilk yarıda ev sahibi olduğu derbi taraftar olayları yüzünden tatil edilirken Göztepe, rakibiyle birlikte maçtan hükmen yenilgiyle ayrıldı. Göztepe 6 maçlık serisini de yine bir Altay maçıyla sonlandırdı.

COŞKULU KARŞILAMA

Göztepe'nin, Altay'a konuk olduğu kritik karşılaşmada İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar nedeniyle tribünde yerini alamayan sarı-kırmızılı taraftarlar takıma coşkulu bir karşılama yaptı. İzmir derbisinden uzatma dakikalarında gelen golle alınan beraberliğe rağmen sarı-kırmızılı kafile şampiyon gibi karşılandı. Sarıkırmızılı kalabalık bir taraftar grubu, maçtan sonra Güzelyalı köprüsünün altında toplanarak meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde Göztepe'nin takım otobüsünü bekledi. Yolu kapatan fanatikler Göztepe takım otobüsünün görünmesiyle coşkuyu artırdı. Sarı-kırmızılılar, Güzelyalı'yı 'Şampiyon Göztepe' sloganlarıyla inletirken teknik heyet ve futbolcular taraftarların bu hoş sürpriziyle derbi maçının stresi ve moral bozukluğunu üzerlerinden attılar.

ÖZKAYIMOGLU BİR PUANDAN MEMNUN

ALTAY maçı sonrası konuşan Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, "Alsancak Stadı bizim de evimiz. Göztepe'de emek vermiş abilerimiz yıllarca burada mücadele etti. Göztepe ruhuyla sahaya çıktık. Oyuncularımızı geri dönüşleri için kutluyorum. Bir puan bir puandır" dedi.

DOĞANCAN BİNGÖL