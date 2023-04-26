Rakipler Göztepe’ye çalıştı

Spor Toto 1. Lig'de 6 maçlık galibiyet serisi sonrası Altay derbisinde 1-1'lik beraberliği uzatmada kurtaran Göztepe, Play-Off yarışındaki rakiplerinin aldığı sonuçlara sevindi. Ligde 54 puanla Play- Off hattında 7. sırada olan Göz-Göz'ün direkt Play- Off finaline kalacak olan 3. basamak için çekiştiği rakiplerinden Eyüpspor ve Pendikspor birbirleriyle 1-1 berabere kalınca 58'er puanda kaldı. Sakaryaspor da Boluspor'la 1-1 berabere kalarak 56 puana ulaştı. Sarı-kırmızılıların alt basamağındaki rakiplerinden Keçiörengücü, şampiyon Samsunspor'a 4-1 yenilince 50 puandan çıkamadı.

BÜYÜK AVANTAJI VAR

Yine 50 puanlı Bandırmaspor öne geçtiği maçta düşme korkusu yaşayan Erzurumspor FK'ya evinde 4-2 yenilirken, Manisa FK da evinde Altınordu'yla 2-2 berabere kalıp 49 puanla Göztepe'yle arasındaki farkı eritemedi. Göz-Göz bu sonuçlarla büyük bir avantajı eline geçirdi.