Göztepe kenetlendi

Spor Toto 1. Lig'de yakaladığı çıkışla Play- Off hattına yerleşen Göztepe ilk yarı ateş hattına yaklaşırken, ikinci devre kenetlenerek üst sıralara konumlandı. Sezon başında inişli-çıkışlı bir grafik sergileyerek bir türlü beklediği sonuçları alamayan ve düşme potasına gerileyerek taraftarını endişelendiren sarı-kırmızılılar, bu karanlık süreçte 9. hafta 8 puanla 15. sıraya kadar geriledi.

İlk devre 7 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 4 beraberlikle beklenen çıkışı yapamayan ve 29 puanlık kayıpla başarıya hasret kalan Göz-Göz, devre arasında sıkça tartışma konusu haline gelen transferleriyle uyumu yakaladı. İlk yarı düşme korkusu yaşayan İzmir ekibi, ikinci devre 14 maçta sadece 2 mağlubiyet alırken 9 galibiyet 3 beraberlikle hanesine 30 puan yazdırdı ve 7. sıraya yerleşerek gözünü iyice üst sıralara dikti.

TARAFTAR 12. GÜÇ OLDU

Taraftarıyla rakiplerine gözdağı veren İzmir ekibi, Gürsel Aksel Stadı'nı adeta cehenneme çevirdi. İkinci devre yakaladığı havayla Göztepe taraftarı, İzmir'e gelen rakip takımların korkulu rüyası oldu. Maç boyunca yapılan tezahüratlar takımın ateşlenmesinde başrol oynadı. Ayrıca Altay maçında aldığı 4 maç seyircisiz oynama cezası nedeniyle Manisa FK, Bodrumspor, Sakaryaspor ve Bandırmaspor maçlarında takımın yanında olamayan futbolseverler, cezanın bitmesinin ardından 20 bin kapasiteli stadın her maç yüzde 77'sini doldurarak başarının mimarlarından oldular.

DOĞANCAN BİNGÖL