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Göz-Göz’de Junior kayıp

1.5.2023

Gazete

Göz-Göz’de Junior kayıp
Spor Toto 1. Lig'de haftayı hükmen galibiyetle kapatan Göztepe'nin devre arasında kadrosuna dahil ettiği santrfor Junior Loue beklentileri karşılayamadı. İsveç'in Hammarby takımında kadroya dahil edilen Fildişi Sahilli golcü, sadece 3 maça çıktı. Boluspor, Altınordu ve Pendikspor müsabakalarında formayı giyen oyuncu toplam 100 dakika sahada kaldı. Boluspor maçında 11'de forma giyen Loue ikinci yarıda kenara alınırken, Altınordu maçında 25, Pendikspor karşılaşmasında ise 29 dakika görev alabildi. Sezon sonunda takımdan gönderilmesi gündeme gelen genç oyuncu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle başarılı bir performans sergileyemedi, skor katkısında bulunamadı.
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