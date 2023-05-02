1. Lig yangın yeri

Spor Toto Birinci Lig'de son 3 haftaya girilirken, heyecan dozu tavan yaptı. Üç Ege takımı Süper Lig'e yükselmek için müthiş bir Play-Off yarışının içine girdi. Geçen sezon Süper Lig'den düşme acısı yaşayan ve sezona kötü başlayan İzmir ekibi Göztepe, ikinci yarıda yakaladığı çıkışla beşinci sıraya kadar yükseldi. 10 maçtır bileği bükülmeyen sarı-kırmızılılar, kalan üç haftada direkt rakipleriyle karşılaşacak. Göztepe sırasıyla Manisa FK, Rize ve Bodrum ile oynayacağı maçlarda kendi kaderini kendi belirleyecek.Tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele eden Bodrumspor ise kendini ilk senesinde direkt yarışın içinde buldu. Yeşil-beyazlılar da kalan üç haftada Altınordu, Samsunspor ve Göztepe ile karşılaşacak.Muğla temsilcisi, bu maçlarda alacağı puanlarla Play-Off hattında yer almaya çalışacak. Ligde ikinci senesini geçiren Manisa FK da dalgalı performansına rağmen iddiasını son haftalara taşıdı. Siyah-beyazlılar, kalan üç maçında Göztepe, Tuzlaspor ve Pendikspor karşısında toplayabileceği tüm puanlara talip. Ege takımları son düzlüğe girilirken, pazar günü saat 16.00'da çok kritik karşılaşmalara çıkacak.