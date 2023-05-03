Göztepe’nin gözü finalde

SPOR Toto 1. Lig'de son haftalarda gösterdiği performansla çıkışa geçen Göztepe'de hedef sezonu 3'üncü bitirmek. Şampiyon olmayı garantileyen Samsunspor'dan sonra ligi 2. bitirecek ekip de doğrudan Süper Lig'e çıkacak. Ligin bitimine 3 maç kala Göztepe'nin ikinci olma şansı zor görünürken, sarı-kırmızılılar da doğrudan Play-Off finaline kalabilmek için kendine hedef olarak üçüncü sırayı belirledi. İzmir temsilcisinin üçüncü Pendikspor'la arasında 4 puan var. Sarı-kırmızılı ekip son üç karşılaşmasında hata yapmayıp sezonu üçüncü basamakta tamamlamak istiyor. Ligi üçüncü sırada bitiren takım, Play-Off'tan gelecek takımla tek maç üzerinden final oynayacak.

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