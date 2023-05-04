Ankersen’in çifte heyecanı

Geçtiğimiz yaz döneminde Sport Republic şirketinin Göztepe'nin yüzde 70 hisselerini devralmasıyla sarı-kırmızılıların ve Türkiye'nin ilk yabancı kulüp başkanı olan Rasmus Ankersen, bugünlerde çifte heyecan yaşıyor. İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Southampton'ın da sportif direktörlüğünü üstlenen Danimarkalı genç spor adamı Ankersen, Ada ekibi ile kümede kalma savaşı verirken, Göztepe ile ise 1. Lig'de Süper Lig yarışında yer alıyor. Ankersen'in İngiltere'deki takımı Southampton, son 9 haftadır 3 puanı bir arada göremeyip, 24 puanla son sıraya çakıldı.



İKİ TAKIMIN DA KADER MAÇLARI

Premier Lig'de bitime 4 hafta kala kümede kalma barajıyla arasında 6 puan fark bulunan Southampton, bu hafta en ciddi rakibi Nottingham Forest ile kader maçına çıkacak. Ankersen'in ekibi Southampton'ın bu maçta alacağı olası bir yenilgiyle küme düşmesi de kesinleşebilir. İngiltere'deki kulübü ile kabusu yaşayan Ankersen'in umudu ise Göztepe oldu. Sarı-kırmızılılar, son haftalarda yakaladığı çıkışla 57 puanla Play-Off hattına girerken, pazar günü en önemli rakibi Manisa FK'ya konuk olacak. Göz-Göz hem rakibini ilk 6 yarışının dışında tutmak, hem de 3. sıraya yükselmek için sahaya çıkacak.



İZMİR EKİBİNDE HERKES GOLCÜ

Göztepe'de bu sezon 14 farklı oyuncu gollere katkı koydu. Özellikle son haftalarda çıkışa geçen sarı-kırmızılılar hükmen galibiyetlerle toplamda 40 gol atarken, farklı mevkilerde görev yapan futbolcuları kritik gollere imza attı. Takımın en skorer ismi uzun süre sakatlığına rağmen forma giyemeyen kaptan Yasin 8, ardından Mamah 5 gol kaydetti. Göztepe'de İsmail ve Palmer 3'er, Atınç, Yalçın, Ngalina ve Kvasina 2'şer, takımdan ayrılan Tijanic, Atanga ve Hüsamettin'in yanı sıra Dino, Marko, Hasic ile Emirhan ise 1'er kez rakip ağları sarstı.



SARI-KIRMIZILILAR EN ZORLU DÖNEMEÇTE

Göztepe için final haftaları geldi çattı. Sarı-kırmızılılar, ligde kalan 3 maçta kendisi gibi Play-Off ve ilk iki mücadelesi veren ekiplerle oynayacak. Bu hafta 52 puanı bulunan Manisa FK'ya konuk olacak olan İzmir ekibi, daha sonra İzmir'deki normal sezonun son maçında 2. sıradaki Ç.Rize'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, şu an 7. sırada bulunan Ege ekibi Bodrumspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma ile sezonu kapatacak.



DOKUZ HAFTADIR KAZANAMIYORLAR

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Southampton ligde son 9 maçtır kazanamayarak, kahreden seriyle son sıraya çakıldı. Bu süreçte 6 yenilgi, 3 de beraberlik elde eden İngiliz ekibi, sadece 3 puan toplarken 24 puanlık dev bir kayıp yaşadı. En son geçtiğimiz mart ayında Leicester'ı yenen Southampton, pazartesi günü konuk olacağı N.Forest'ı yenerek kümede kalma umutlarını yeşertmek istiyor.



DOĞANCAN BİNGÖL

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