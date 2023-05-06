Göztepe’den müthiş çıkış

SPOR Toto 1. Lig'de ikinci devre yakaladığı müthiş çıkışla Play-Off hattına yerleşen Göztepe, son 8 sezonun en iyi serisine imza atıyor. Ligde 11 maçtır bileği bükülmeyen bu süreçte 8 galibiyet 3 beraberlik alarak hanesine 27 puan yazdırarak 57 puanla 6. sıraya konumlanan Göz-Göz, 2014-2015'teki başarılı grafiğine çok yaklaştı. 2. Lig'de şampiyon olduğu sezonda 13 maçta yenilmezlik serisi yakalayarak ligi lider tamamlayıp 1. Lig'e yükselen sarı-kırmızılılar, 8 sezonluk aranın ardından aynı grafiğe imza atıp sezonu Süper Lig ile taçlandırmak istiyor.

SAVUNMA SINIFI GEÇTİ

YARIN Manisa FK'ya konuk olacak İzmir ekibi, iddialı rakibini mağlup ederek 2014-2015 yılındaki havayı yakalamak ve yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Göz-Göz, 11 maçta sadece 5 gol yedi. Bolu, Pendik ve Altay maçlarında kalesinde 1'er gol gören İzmir ekibi, Keçiörengücü maçında 2 gol yiyerek savunmasıyla güven verdi.

DOĞANCAN BİNGÖL