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Haberler Göztepe Göz-Göz’den TFF’ye başvuru

Göz-Göz’den TFF’ye başvuru

11.5.2023

Gazete

Göz-Göz’den TFF’ye başvuru
GÖZTEPE, Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında 16 Mayıs Salı günü Çaykur Rizespor'la Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya geleceği zorlu müsabakanın saatinin değişmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Sarı-kırmızılı camia, Süper Lig yolunda oldukça kritik bir öneme sahip olan bu karşılaşmanın saat 17.00'de olması ve taraftarların mesai saati ile zorlu mücadelenin aynı zamana denk gelmesi sebebiyle müsabakanın saat 19.00 ya da sonrasına alınmasını talep etti. Play-Off hattında yer alan ve kalan iki haftada kayıp istemeyen İzmir temsilcisinin taraftarlarının alınacak her kararda takımlarını yalnız bırakmamak adına stadı dolduracağı da ifade edildi. Ligde kalan iki haftada kritik tüm maçları geçen hafta da aynı saatte başlatan federasyonun vereceği karar merakla bekleniyor.
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