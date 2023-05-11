‘Göztepe hayaline kavuşuyor’

Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İnciraltı'nda Göztepe Spor Kulübü Amatör Branşlar Yerleşkesi'nin kurulacağı alanda sporcularla bir araya geldi. Alana girişinde meşalelerle karşılanan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, bugünün İzmir ve İzmir sporu için tarihi bir gün olduğunu kaydetti.

'MARKA DEĞERİ İÇİN'

İzmir'in her alanda marka değerini yükseltmeyi hedeflediklerini ifade eden Muharrem Kasapoğlu, "Burada 2 ana müjdemiz var. Göztepe Spor Kulübümüzün amatör sporlar yerleşkesinin başlangıcını gerçekleştiriyoruz. Göztepe Spor Kulübü hayaline kavuşuyor. Salonlar, olimpik yüzme havuzu, ampute takımı için sentetik saha, 3 tenis kortu ve çocuklar için eğlence mekanları bulunacak. 50 yılın özlemini gerçekleştiriyoruz. İzmir'in önemli sorununu birlikte çözüyoruz. 600 bin metrekare bir alan burası. İzmir'imizin sağlık turizmi noktasında marka şehir olmasının önünü bu çalışmayla açıyoruz" dedi. Göztepe Spor Kulübü Amatör Branşlar Başkanı Mehmet Sepil de emeği geçenlere teşekkür ederek bu alanı amatör sporcuların kullanımına açacaklarını kaydetti.