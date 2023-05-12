İşlem tamam

SPOR Toto 1. Lig'de Play-Off mücadelesi veren Göztepe'ye İstanbul'dan müjdeli haber geldi. Sezon başında Süper Lig ekibi Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer olan kaleci İrfan Can Eğribayat, son haftalarda sakatlığı nedeniyle eldivenleri giyerek teknik heyetten tam not aldı. İstanbul temsilcisi de genç file bekçisini leri bu olumlu performansı sonrası satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı.

KULÜPLER ANLAŞMA SAĞLADI

GÖZTEPE yönetimi ile temasa geçen sarı lacivertliler İrfan'ın bonservisi konusunda anlaşma sağladı. Sezon başında Göztepe'ye 500 bin Euro kiralama bedeli ödeyen Fenerbahçe, İrfan'ın bonservisi için ayrıca 1 milyon 200 bin Euro daha ödeme yapacak. Sarı-kırmızılı taraftarlarla tartıştığı için geçen sezon sonunda kadro dışı bırakılan İrfan'ın Göztepe ile ilişiği haziran ayında tamamen kesilmiş olacak.