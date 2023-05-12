Tesis zengini Göz-Göz

GÖZTEPE, eski başkan ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Sepil'le başlayan süreçte 2014 yılından beri tesis zengini oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İnciraltı'nda yer alan 33 dönümlük arsaya Göztepe Spor Kulübü Amatör Branşlar Yerleşkesi yapılacağının müjdesini önceki dün resmen verirken, sarı-kırmızılılar tesisleşmede çok önemli adımlar attı. Altınbaş döneminde ilk olarak Urla Adnan Süvari Tesisleri'nin temelini atan Göztepe, Mehmet Sepil'in başkan olduğu 14 Ağustos 2014'te tesisleri açtı.

YENİ PROJEDE YOK YOK

TESİS bünyesine kulüp tarihinin ilk yelken tesislerini de kazandıran Mehmet Sepil yönetimi, Gürsel Aksel Stadı'nı da kulübe kazandırdı. Göztepe, 50 yıldır imara kapalı olan İnciraltı'nda yeni tesislerine kavuşacak. Tesis projesinde, basketbol, hentbol ve voleybol sporcularının kullanacağı 2 adet balon salon inşa edilecek. Yüzme branşı için portatif olarak olimpik havuz yapılacak. Ampute takımının da kullanacağı 2 adet sentetik sahanın yanı sıra, 2 adet de tenis kortu hizmete açılacak.