Teknik hamle

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off mücadelesi veren Göztepe'nin, teknik heyetten Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu ile iki yıl daha anlaşma sağlamak için harekete geçtiği öğrenildi. 2024 yılında sözleşmesi sona erecek teknik adamların sözleşmelerinin iki yıl daha uzatılarak 2026 yılına kadar uzatılması için görüşmelerin yapıldığı bildirildi. 12 maçtır yenilgi yüzü görmeyen ve 8 galibiyet, 4 beraberlikle hanesine 28 puan yazdırarak 58 puanla 7. sırada kendine yer bulan Göz-Göz, yakaladıkları havayla taraftarın gönlünü kazanan Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu ile nikah tazeleme hazırlığında.



UZUN VADELİ PLANLAR YAPILIYOR

Sezonun 6. haftasında Turgay Altay'ın görevi bırakmasının ardından Radomir Kokovic önderliğinde takımın başına geçen Dağ ve Özkayımoğlu ikilisi, özellikle ligin ikinci yarısında peş peşe aldıkları galibiyetlerle taraftarın gönlünü fethederek galibiyetin başmimarlarından oldular. Kısıtlı kadroya rağmen yakalanan başarıyla Süper Lig'e göz kırpan İzmir ekibinin ikilisinin ise takımla uzun vadeli olarak planlar yaptığı ve sözleşme uzatmaya olumlu yaklaştığı öğrenildi.



GÖZTEPE'NİN GÖZÜ TİJANİC'TE

Kaleci İrfan Can Eğribayat'ı 1 milyon 200 bin Euro'ya F.Bahçe'ye veren Göztepe, gözünü orta saha oyuncusu David Tijanic'e çevirdi. Devre arasında Sloven oyuncuyu Al Adalah'a kiralayan sarı-kırmızılılar, Suudi Arabistan temsilcisinin küme düşmesi halinde Tijanic'ten gelir elde edemeyecek. İki kulüp arasıngelir edemeyeda yapılan sözleşmede Al Adalah'ın Pro Lig'de kalması halinde Tijanic'in satın alma opsiyonunu kullanacağı kaydedildi. Şu anda ligde 21 puanla 15. basamakta yer alan Al Adalah bitime 4 müsabaka kala en yakın rakibi 14. Al Khaleej'in 3 puan gerisinde yer alıyor

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