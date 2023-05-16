Heyecan dorukta

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Egeliler, bugün bitime 2 hafta kala Play-Off ve kümede kalma yarışında çok önemli maçlara çıkacak. Son haftaya Play-Off'u garantileyerek girmek isteyen 58'er puanlı Bodrum ve Göztepe bugün kritik sınavlar verecek. Muğla ekibi Bodrumspor, Süper Lig'e yükselen Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki mücadelede Erkan Özdamar düdük çalacak. Yeşil-beyazlılarda kart cezası sona eren Erdem bufün forma giyebilecek.



UMUT DOLU

Haftaya 7. sırada giren Göztepe ise Gürsel Aksel Stadı'nda Ç.Rize'yi konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'ndaki maçı Suat Arslanboğa yönetecek. Göz-Göz kazanırsa Bodrum gibi Play-Off garantileyecek. Rakip Rize ise 3 puana ulaşması halinde Süper Lig'e direkt çıkan ikinci ekip olacak. Sarıkırmızılılarda, kart cezası cezası sona eren golcü Marko Kvasina, görev verilmesi halinde formasına kavuşacak. Play-Off hattının 5 puan gerisine düşen Manisa FK ise Tuzlaspor'a konuk olacak. 15 Temmuz Stadı'nda oynanacak maçta Kutluhan Bilgiç görev yapacak. Manisa ekibi yenilmesi halinde ilk 7 şansı kalmayacak.



LİGİN DİBİ YANGIN YERİ

İzmir ekibi Altınordu ise bugün kader sınavına çıkıyor. Kırmızılacivertliler, düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Erzurumspor FK'yı konuk edecek. Doğanlar Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Altınordu, maç öncesi 34 puanla düşme potasının hemen üzerinde yer alırken, Erzurum ise 33 puanda yer alıyor. İzmir ekibi kazanması halinde ligde kalmayı garantileyecek. Tüm karşılaşmalar saat 17.00'de başlayacak.

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