Kadroya Play-off ayarı

Spor Toto 1. Lig'de ikinci devre yakaladığı müthiş çıkışla göz dolduran Göztepe, gözünü Play-Off maçlarına çevirdi. Sezonun son haftasında sıralamanın önemli olduğu maçta saha avantajını eline almak için Bodrum deplasmanına gidecek olan Göz-Göz, finalleri düşünerek aslarını kulübeye çekecek. 59 puanla 6. sırada konumlanan ve rakiplerinin de alacağı sonuca göre ligi 4. veya 5. sırada bitirmek için mücadele edecek Göz-Göz, yeşil-beyazlılar karşısında kadronun değişilmez isimlerini dinlendirecek.



DEFANS HATTI DEĞİŞECEK

Savunmadaki gücüyle rakiplerine nam salan İzmir temsilcisi, yarınki maçta defans hattındaki iki yıldızını dinlendirecek. Teknik heyet, defansta Dino'nun yerine bir süredir forma şansı bulamayan Marko Mihojevic, Atınç'ın yerine ise Lukas Erhan'ı sahaya sürecek. İsmail Köybaşı'nın da yedek soyunması beklenirken deneyimli oyuncunun yerine Yunus Emre 11'e monte edilecek. Kırmızı kart cezalısı Mamah'ın yerine ise kritik maçta İzmir ekibi Yasin'den performans bekleyecek. İleri uçta da Kvasina'nın yerine Bayere Junior Bodrum'a karşı forma giyecek.



SAVUNMADAN HÜCUMA KATKI

Göztepe'de savunma oyuncuları hücuma çok önemli katkı sağladı. Sarı-kırmızılıların defans oyuncuları atılan 44 golün 21'ine direkt etki etti. Sol bekte görev yapan kaptan İsmail Köybaşı toplamda 5 kez fileleri sarsarken, 4 defa da asist yaptı. Savunmanın göbeğinde forma giyen stoper Atınç Nukan özellikle son maçlarda hücuma büyük destek verdi. Atınç 2 kez ağları sarsarken, 2 de gol pası verdi. Takımın diğer stoperleri Emir Ortakaya, Dino Arslanagic ve Marko Mihojevic de 1'er gol attı. Sol bek Yunus Emre Gedik 4, sağ bek Tarık Çamdal ise 1 asist yaparak Göztepe'nin gollerinde pay sahibi oldu.



DOĞANCAN BİNGÖL

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