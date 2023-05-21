Heyecan dolu pazar

Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun son haftasında nefesler tutuldu. Ligde Play-Off ve kümede kalma yarışında son 90 dakikalarda Egeliler hayati maçlara çıkıyor. Ligde Play-Off'a kalmayı geçen hafta garantileyen iki Ege ekibi Bodrumspor ve Göztepe bugün Bodrum İlçe Stadı'nda saat 16.00'da karşı karşıya geliyor. Maçı Murat Erdoğan yönetecek. Ev sahibi Bodrum son haftaya 61 puanla 5. sırada girerken, 59 puana sahip Göztepe ise 6. basamakta bulunuyor. İki ekip de Play- Off çeyrek finalinde saha avantajını elde etmek için mücadele edecek. Ege derbisinde kazanan takım ligi 4. ya da 5. bitirecek.Ligde geçen hafta evinde 1-0 yenildiği Erzurumspor'un 2 puan gerisine düşüp, son haftaya düşme hattında giren Altınordu, bugün ilk 2 hedefindeki Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. İzmir ekibi, Karadeniz temsilcisini yenemezse 9 sezon sonra 2. Lig'e düşecek. Kırmızı-lacivertliler galip gelse bile, kümede kalma yarışındaki Erzurum ve G.Birliği'nden biri mağlup olmazsa yine lige mendil sallayacak. 67 puanla 2. sırada yer alan Çaykur Rize ise en az 1 puan alması halinde Samsun'un ardından direkt Süper Lig'e adını yazdıracak.Ev sahibi Bodrumspor'da sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, konuk Göztepe'de ise sadece kırmızı kart cezalısı Mamah bugün forma giyemeyecek.