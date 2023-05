Devamı play-off’ta

Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun son maçında Bodrum'da oynanan Ege derbisinde Bodrumspor ve Göztepe yenişemedi: 1-1. Karşılaşmaya her iki ekip de tutuk başladı. Maçın 23. dakikasında Göztepe gole çok yaklaştı. Bu dakikada soldan kazanılan serbest atışta Yasin topu ortaladı. Arka direkte Atınç'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı. Kalan dakikalarda iki ekip de rakip kalede etkili olamadı ve devre golsüz sona erdi. İkinci yarıya konuk Göztepe atak başladı. 53'te çalımlarla rakip ceza alanına sokulan Yalçın'ın müthiş pasında Ngalina müsait pozisyondan yararlanamadı. 69'da İsmail'in sağ çizgi önünden yerden kullandığı serbest atışta meş;in yuvarlağı önünde bulan Michee Ngalina yine çerçeveyi bulamadı.70'te Göztepe aradığı golü buldu. Bodrum ceza alanı içinde Traore'nin pasında topla buluşan Ngalina bu kez ağları sarsarak Göz-Göz'ü 1-0 öne geçirdi. Göztepe'nin gol sevinci 4 dakika sürdü. 74'te Samet'in ceza alanı dışından sert vurdu. Kaleci Arda yerden seken topu kontrol edemedi ve bacak arasından geçen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. Karşılaşma bu skorla sona erdi. Bodrum ve Göztepe, Play- Off 1. Turu'nda birbirine yine rakip oldu.Play-off'a kalmayı geçen hafta garantileyen Ege ekipleri Bodrumspor ve Göztepe'nin mücadelesinde iki teknik heyette değişikliğe gitti. Sıralama açısından önem taşıyan maçta ev sahibi takım Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, geçen hafta kazanılan Samsunspor maçından farklı olarak on birde İmeri'nin yerine Üzeyir'i, Erkan'ın yerine ise Hakan'ı tercih etti. Konuk Göztepe de ise Radomir Kokovic önderliğindeki teknik heyet biri zorunlu iki değişiklikle sahaya çıktı. Göz-Göz'de geçen hafta oynanan Çaykur Rize maçından kırmızı kart gören Mamah'ın yerine Traore'yi, Kvasina'nın yerine de Yasin Öztekin'i sahaya sürdü. En son G.Birliği maçında on birde oyuna başlayan ve uzun bir sakatlık dönemi geçiren kaptan Yasin 14 hafta sonra ilk 11'de kendine yer buldu.Bodrumspor ve Göztepe arasındaki Ege derbisinde ikinci yarıda heyecanlı dakikalar yaşandı. Lig sıralamasını yakından ilgilendiren maçta iki ekip de Play-Off'ta saha avantajı için mücadele ederken, sıralama 4 dakika içinde iki kez değişti. Göztepe 70. dakikada Ngalina ile 1-0 öne geçerken, diğer maçların sonucuna göre 4. sıraya yükselerek saha avantajını eline aldı. Bu sonuca göre Play- Off'ta Bodrum'u İzmir'de ağırlamaya hazırlanan Göz-Göz, 74'te Samet'in beraberlik golüyle yıkıldı. 1-1'lik skorla Göztepe 60 puanla 7. sıraya inip, Bodrum 62 puanla 4. sıraya yükselirken bu kez saha avantajı Muğla ekibine geçti. Bodrumspor, Play-Off ilk tur maçında yine Göztepe'yi ağırlayacak.Ege derbisinde, her iki takım taraftarları Bodrum İlçe Stadı'nı tamamen doldurdu. Ev sahibi Bodrumspor taraftarları güzel havayı da fırsat bilerek tribünlere akın ederken, maçın başından sonuna kadar Muğla ekibine müthiş destek verdi. Konuk Göztepe taraftarları da İzmir'den otobüs ve özel araçlarıyla kara yoluyla sabah saatlerinde Bodrum'un yolunu tuttu. Maçtan önce şehir merkezinde toplanıp konvoylar oluşturan sarıkırmızılılar, Bodrum şehir merkezini 'Göz-Göz Göztepe' tezahüratlarıyla inlettiler. Başlangıç düdüğünden önce stada giden Göztepeliler kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu.