Telafisi yok

Spor Toto 1. Lig'de sezonun son maçında iki Ege ekibi Bodrumspor ve Göztepe 1-1 berabere kalarak Play- Off'ta yine birbirlerine rakip oldu. Tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele edip, ilk kez Play-Off'lara kalma başarısını gösteren Bodrum, Göz-Göz karşısında saha avantajını alırken cuma günü 17.00'de oynanacak olan dev derbinin telafisi olmayacak. Tek maç üzerinden oynanacak 1. tur mücadelesi sonunda 62 puanla sezonu 4. sırada bitiren Muğla ekibi ile 60 puanla 7. sırada konumlanan sarı-kırmızılılar, Bodrum İlçe Stadı'nda bu kez 2. Tur'a yükselmek için kolları sıvayacak. Kaybeden ise Süper Lig hayallerini bir yıl daha erteleyecek.

NEFESLER TUTULACAK

Derbinin kazananı Play-Off 2. Turu'nda Sakarya-Eyüpspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 2. Tur maçları çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Daha önce Play-Off'lardan iki kez Süper Lig vizesi almayı başaran Göztepe ve ilk kez Play-Off'a kalan Bodrumspor arasındaki zorlu mücadele nefesleri kesecek.

BODRUMSPOR HEDEFİNİ ÇİZDİ

GÖZTEPE ile berabere kalıp Play-Off'ta saha avantajını alan Bodrumspor, hedefini belirledi. Öncelikli amaçlarının final oynamak olduğunu ifade eden teknik direktör İsmet Taşdemir, "Elde ettiğimiz başarıyı finalle taçlandıracağız" dedi. Play-Off havasına alışık olduklarını ifade eden Taşdemir, "Geçen sezon 2. Lig'de Play-Off'a kalmıştık. Hemen hemen aynı kadroyla oynadık. Nitekim Play-Off'ları başarıyla bitirdik ve finali de kazanıp 1. Lig'e yükseldik. Rakibimiz yine Göztepe olacak. Rakibimiz de özellikle ligin ikinci yarısında çok önemli işler yaptı. Biz taraftarımızın desteği ile kazanacağız. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.

KALECİ ARDA'YA MORAL VERDİLER

BODRUMSPOR ile oynanan maçta Göztepe 1-0 öndeyken yediği hatalı golle takımının Play- Off'ta saha avantajını kaybetmesine neden olan kaleci Arda'ya sarıkırmızılılar sahip çıktı. Takımlarını Bodrum'da yalnız bırakmayan Göztepe taraftarı maç sonu özellikle kaleci Arda'ya sevgi gösterilerinde bulundu. Maçın 74. dakikasında hatalı bir gol yiyen genç eldiveni maç bitiminde tribünler bağrına bastı. Arda'ya moral veren taraftarlar diğer oyuncularla da tezahürat yaparak Play-Off öncesi takımı ateşledi. Sosyal medyadan da genç eldivene destek yağdı.

PLAY-OFF PROGRAMI DÜN BELLİ OLDU

SPOR Toto Birinci Lig Play-Off programı belli oldu. 1. Tur'da Bodrumspor ile Göztepe, 26 Mayıs Cuma günü saat 17.00'da Bodrum İlçe Stadı'nda, Sakaryaspor ile Eyüpspor ise saat 20.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek. 2. Tur müsabakaları 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü, final mücadelesi ise 8 Haziran Perşembe günü oynanacak. Final mücadelesinin oynanacağı şehir ve stat federasyon tarafından daha sonra ilan edilecek.