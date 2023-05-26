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Haberler Göztepe En kritik derbi

En kritik derbi

Play-Off çeyrek finalinde iki Ege ekibi yarı final biletini almak için sahne alıyor. Bodrumspor'un Göztepe'yi konuk edeceği maç 17.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

26.5.2023

Gazete

En kritik derbi

Spor Toto 1. Lig'de adını Play- Off'a yazdıran iki Ege ekibi Bodrumspor ve Göztepe bugün çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma yeni statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve kazanan ekip adını yarı finale yazdıracak. Maçın 90 dakikası berabere biterse 15'er dakikalık iki devre halinde uzatmalar oynanacak, eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına geçilecek. Turu geçen takım yarı finalde Sakaryaspor-Eyüpspor eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

TEK HEDEF GALİBİYET
Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, " Buraya kadar geldikten sonra rakip kim olursa olsun final niteliğinde bir mücadele olacak. Turu geçen tarafın biz olacağını düşünüyorum" dedi. Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu ise, "Tek amacımız Göztepe'yi Süper Lig'e taşımak. Bunun adımını burada atacağız. Kazanıp hedefimize emin adımlarla ilerlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

KOZU TARAFTARI OLACAK
Bugün Göztepe'yi ağırlayacak Bodrumspor, bu sezon evinde oynadığı 18 maçtan sadece 3'ünde yenildi. 8 galibiyet 8 beraberlikle 32 puan toplayan yeşil-beyazlılar, taraftar kozunu iyi kullandı. Bodrum'un İzmir temsilcisi karşısında yine en büyük destekçisi 12. adam olacak.

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