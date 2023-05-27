Göztepe yıkıldı

Spor Toto 1. Lig'de sezonu Play-Off hattında bitirmeyi başaran iki Ege ekibinin karşı karşıya geldiği kritik maçta ev sahibi Bodrumspor, Göztepe'yi 3-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. 12'de Bodrum savunmasından seken topu önünde bulan Mamah'ın şutu kalenin üzerinden az farkla auta gitti. 16'da sağdan Kenan'ın sert ortasında altı pas üzerinde Cenk'in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 22'de sağ kanatta topla buluşan ve Emir'i çalımlayan Gökdeniz'in ceza sahası dışından şutu kaleci Arda'da kaldı. 31'de Kenan'ın uzun pasında yine sağ kanatta topla buluşan ve ceza sahasına giren Gökdeniz'in sert şutu savunmada Emir'in müdahalesiyle kornere çıktı. 35'te ceza sahası dışından Ngalina'nın yerden sert şutu direğin yanından az farkla dışarı çıktı. 43'te Mamah'ın indirdiği topu önünde bulan Palmer'ın yerden sert şutu kaleci Sousa'da kaldı. 45+1'de Cenk'in savunma arkasına Gökdeniz'e uzun pasında kaleci Arda ile İsmail'in anlaşmazlığı sonucunda top ağlara gitti ve bu gol ilk yarının sonucunu da belirledi: 2-0.56'da Üzeyir'in kullandığı serbest vuruşta Ali'nin kafası kaleci Arda'da kaldı. 57'de Hikmet'in pasında sağ kanatta topla buluşan Hasic'in plasesi az farkla auta gitti. 78'de Gökdeniz'in pasında Kenan'ın ceza sahası dışından gelişine çok sert şutu çok az farkla auta gitti. 86'da Hasic'in sağdan ortasında arka direkte Atınç topa dokundu ve farkı 1'e indirdi: 2-1. 90+9'da Celal'in indirdiği topta kaleciyle karşı karşı kalan Aminu mücadelenin skorunu belirleyen golü kaydetti: 3-1.Göztepe, Bodrumspor'a yenilerek Süper Lig hayallerini ertelerken maç sonunda futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar adeta yıkıldı. İzmir'den Bodrum'a giderek takımı kritik maçta yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, Göztepe kafilesini maç sonunda tribünlere çağırarak alkışladı. Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu'nun yanı sıra birçok futbolcu bu esnada gözyaşlarını tutamayarak ağladı.Play-Off 1. Tur mücadelesinde Ege derbisinde, her iki takım taraftarları Bodrum İlçe Stadı'nı tamamen doldurdu. Ev sahibi Bodrumspor taraftarları güzel havayı fırsat bilerek tribünlere akın etti ve maçın başından sonuna kadar tezahüratlarıyla takıma destek verdi. Bodrumsporlu taraftarların maçın başında sahaya attıkları konfetiler ilk yarıda saha çizgilerini kapattığı için oyunun bir süre durmasına neden oldu. Göztepe taraftarları ise İzmir'den otobüs ve özel araçlarla sabah saatlerinde Bodrum'un yolunu tuttu. Maçtan önce şehir merkezinde toplanıp konvoylar oluşturan sarı-kırmızılılar, tezahüratlarla şehri inletti. Başlangıç düdüğünden önce stada giren taraftarlar kendilerine ayrılan deplasman tribününü ağzına kadar doldurdu.