Göztepe başa döndü

1. Lig'de Play-Off çeyrek finalinde deplasmanda Bodrum'a 3-1 yenilerek Süper Lig hayallerine veda eden Göztepe adeta yıkıldı. Sezona Danimarkalı başkanı Rasmus Ankersen, yeni yönetimi, teknik heyeti ve futbolcu kadrosuyla sıfırdan başlayan İzmir ekibi artık gözünü gelecek sezona çevirdi. "Çok mutsuz ve üzgünüz" diyen Teknik Sorumlu Şakir Özkayımoğlu, "Şahane bir futbolcu topluluğu ve mükemmel bir aile yapımız vardı. Deneyimi az oyuncularımız var, hata yapabilirler. Bodrumspor hak ederek galibiyeti aldı ve üst tura çıktı. Biz her şeye rağmen inanılmaz iş başardık" yorumunu yaptı.Bodrumspor maçına kadar tarihinde iki kez Play-Off'lara katılan ve ikisinde de Süper Lig'e yükselmeyi başaran Göztepe, ilk kez elenmenin şokunu yaşadı. Göz-Göz ilk olarak 1998- 1999 sezonunda eski adıyla Türkiye 2. Futbol Ligi'nde adını Play-Off'lara yazdırmış ve Süper Lig'e yükselmişti. Göztepe aynı başarıyı 2016- 2017 sezonunda da yaşadı. 1. Lig'de sezonu 5. sırada tamamlayan Göztepe Bolu'nun ardından finalde Eskişehirspor'u eleyerek Türkiye'nin en üst lig kategorisine adım atmıştı. Ancak Göztepe bu kez Play- Off'un ilk ayağında Bodrum'a yenilerek sonunu getiremedi.Bodrumspor maçında rakip 1-0 önde iken ilk yarının sonunda kaleci Arda ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu kendi ağlarını havalandıran ve skorun 2-0'a gelmesine neden olan İsmail Köybaşı maçın ardından büyük üzüntü yaşadı. Tecrübeli futbolcuya taraftarlar sahip çıkarak moral verdi.Bodrumspor maçının bitimiyle birlikte Göztepeli futbolcular sahada adeta yığılıp kaldı. Özellikle ikinci yarıda son bölümde yakaladığı 14 maçlık yenilmezlik serisiyle Play-Off'a girmeyi başaran Göz-Göz, Bodrum'a 3-1 yenilerek Süper Lig hayallerine son verdi. Skor 2-1 Bodrum lehine devam ederken 90+9'da Aminu'nun skoru 3-1'e taşıyan golüyle birlikte sarı-kırmızılıların tüm gardı düştü. 90 dakikanın bitiş düdüğü ile birlikte ise futbolcular ve Bodrum'a takımı desteklemeye giden taraftarlar gözyaşlarına hakim olamadı. Taraftarlar maçın ardından yarı final biletini alamayan futbolcuları ve teknik heyeti kol kola tribünlere çağırarak alkışladı ve klasikleşen İsyan Marşı'nı söyledi. Taraftarlar sosyal medyadan futbolculara destek verirken, yönetimi transfer politikası nedeniyle eleştirdi.Göztepe'nin deneyimli defans oyuncusu Atınç Nukan maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bodrum'a attığı golle skoru 2-1'e getirerek takımını umutlandıran Atınç, maç sonu ise kaçan yarı final bileti ise çok üzgündü. Atınç, "Futbol, aynı hayat gibi. Her zaman kazanamıyorsun. Vazgeçmek Göztepeliye yakışmaz. Seneye de burada olacağız" açıklamalarıyla sarı-kırmızılı taraftarların alkışını aldı. Bu sezon 25 maçta forma giyen 29 yaşındaki futbolcu stoper olarak görev yapmasına rağmen 3 gol, 2 asistle skora önemli bir katkı yaptı.