Göztepe’de Enis Destan iddiası

Spor Toto 1. Lig Play- Off'unda Bodrumspor'a elenerek Süper Lig kapısından dönen Göztepe'de gelecek sezon çalışmaları başlıyor. 12 futbolcusuyla sözleşmesi sona eren İzmir ekibinde bir yandan bu isimlerle görüşmeler sürerken, diğer yandan da takviye hamlelerine start verildiği ifade edildi. Forvetlerinden beklediği gol katkısını alamayan sarı-kırmızılılarda ilk hedefin Enis Destan olduğu iddia edildi.

23 MAÇTA FORMA GİYDİ

Altınordu'da yetişen ve 2021-2022 sezonunda Trabzonspor'un yolunu tutan 20 yaşındaki golcü, bordomavili formayla sadece Türkiye Kupası'nda 1 maça çıktı. Ardından Polonya ekibi Warta Poznan'a kiralanan Enis, 23 karşılaşmada forma giyerken rakip ağları 2 kez sarstı. Genç yıldızın Trabzonspor ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunurken, Ankersen ve ekibinin piyasa değeri 900 bin Euro olan Enis için kiralama formülü üzerinde durduğu ifade edildi.

YILDIZI ALTINORDU'DA PARLADI

ALTINORDU'NUN altyapı kategorilerinde forma giydikten sonra A takıma yükselen Enis, burada da üç sezon forma giydi. Kırmızı-lacivertlilerde en verimli sezonunu 2020-2021 sezonunda geçiren forvet, 30 karşılaşmada rakip ağları 14 kez havalandırdı.

ANKERSEN'İN ÇİFTE HÜZNÜ

SPOR Toto 1. Lig'de Play- Off'a kalma başarısı gösteren ancak Bodrum'a teslim olup Süper Lig'in kapısından dönen Göztepe'de başkan Rasmus Ankersen çifte hüzün yaşıyor. Sahibi olduğu Premier Lig takımı Southampton'ın küme düşmesiyle hayal kırıklığı yaşayan Danimarkalı iş insanı, Göz- Göz'ün de Süper Lig defterini kapatmasıyla hem Türkiye'de hem de İngiltere'de sezonu umduğu gibi kapatamadı.

BERKE ÖZBAY