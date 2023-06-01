Yasin’den şok karar

Spor Toto 1. Lig'de Süper Lig umudunu seneye bırakan Göztepe'de Yasin Öztekin jübile hazırlığı yapıyor. Saha içindeki duruşuyla kaptanlık pazubandını koluna geçiren ve sarı-kırmızılı ekipte geçtiğimiz sezon takıma 27 maçta 9 gol, 2 asistlik katkı sağlayarak takımın vazgeçilmezi haline gelen Öztekin, futbolu sarı-kırmızılı ekipte noktalama kararı aldığı öne sürüldü. Dortmund altyapısında yetişen, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor, Galatasaray, Sivasspor, Samsunspor ve Göztepe formalarını giyen 35 yaşındaki oyuncu kramponları rafa kaldırarak emekli olmak istiyor. Ayak bileğinden sakatlanan ve yaklaşık 2 ay boyunca sahalardan uzak kalan deneyimli oyuncu, takıma geri döndükten sonra eski performansından hayli uzak kalması ve ilerleyen yaşı nedeniyle bu kararı aldığı iddia edildi.



VEDA BULUŞMASI PLANLANIYOR

Göztepe camiası taraftarın kalbini kazanan oyuncuya bir veda töreni yapmaya hazırlanıyor. Taraftarlar ile Öztekin'i bir araya getirerek kaptanına veda yapacak İzmir temsilcisi, Öztekin'in kararını netleştirmesini bekliyor. Ailesiyle görüşüp kararını açıklayacak tecrübeli oyuncunun yakın zamanda sosyal medya üzerinden de bir duyuru yapacağı öğrenildi.



DOĞANCAN BİNGÖL

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