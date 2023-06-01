  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Göztepe Yasin’den şok karar

Yasin’den şok karar

Göz-Göz’de gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan tecrübeli futbolcunun sarı-kırmızılı ekipte jübile yapmayı düşündüğü öğrenildi.

1.6.2023

Gazete

Yasin’den şok karar
Spor Toto 1. Lig'de Süper Lig umudunu seneye bırakan Göztepe'de Yasin Öztekin jübile hazırlığı yapıyor. Saha içindeki duruşuyla kaptanlık pazubandını koluna geçiren ve sarı-kırmızılı ekipte geçtiğimiz sezon takıma 27 maçta 9 gol, 2 asistlik katkı sağlayarak takımın vazgeçilmezi haline gelen Öztekin, futbolu sarı-kırmızılı ekipte noktalama kararı aldığı öne sürüldü. Dortmund altyapısında yetişen, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor, Galatasaray, Sivasspor, Samsunspor ve Göztepe formalarını giyen 35 yaşındaki oyuncu kramponları rafa kaldırarak emekli olmak istiyor. Ayak bileğinden sakatlanan ve yaklaşık 2 ay boyunca sahalardan uzak kalan deneyimli oyuncu, takıma geri döndükten sonra eski performansından hayli uzak kalması ve ilerleyen yaşı nedeniyle bu kararı aldığı iddia edildi.

VEDA BULUŞMASI PLANLANIYOR
Göztepe camiası taraftarın kalbini kazanan oyuncuya bir veda töreni yapmaya hazırlanıyor. Taraftarlar ile Öztekin'i bir araya getirerek kaptanına veda yapacak İzmir temsilcisi, Öztekin'in kararını netleştirmesini bekliyor. Ailesiyle görüşüp kararını açıklayacak tecrübeli oyuncunun yakın zamanda sosyal medya üzerinden de bir duyuru yapacağı öğrenildi.

DOĞANCAN BİNGÖL

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA