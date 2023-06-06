Jozefzoon sesleri

Spor Toto 1. Lig'de gelecek sezon takviye çalışmalarına başlayan Göztepe'de transfer çalışmaları sürerken gündeme yeni bir isim daha geldiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların Enis Destan, Dan N'lundulu, Onur Ayık, Isaac Sackey ve Berke Özer'den sonra Hollanda ekibi RKC Waalwijk forması giyen Surinam asıllı Hollandalı kanat oyuncusu Florian Jozefzoon'a kanca attığı ifade edildi. Hücum hattında sorun yaşamak istemeyen Göz-Göz'ün transferde ince eleyip sık dokuduğu belirtildi. Temmuz ayında takımıyla sözleşmesi sona erecek ve kulüpsüz statüye geçecek olan Jozefzoon, anlaşma sağlanması halinde bonservis ücreti ödenmeden takıma katılacak.



BEDELSİZ GELECEK

Geride kalan sezonda 27 maçta forma giyen yıldız kanat, rakip ağları 5 kez sarsarken, 3 golün de pasını verdi. Ajax altyapısından yetişen ve A takıma kadar yükselen yıldız isim kariyerinde Nac Breda, PSV, Brentford, Derby, Rotherdam ve Rouen takımlarında da görev yaptı.



TALİPLERİ ÇOĞALIYOR

Göztepe'nin yerli oyuncularının Süper Lig'den talipleri artıyor. Bu sezon sarı-kırmızılılarda gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çeken stoperler Emir Ortakaya ve Atınç Nukan'ın yanı sıra orta saha oyuncusu Yalçın Kayan için birçok kulübün devrede olduğu bilinirken, Kasımpaşa, Alanyaspor ve Samsunspor'un takip ettiği Emir'e Antalyaspor ve Konyaspor'un da kanca attığı iddia edildi. Göz-Göz'ün önemli isimlerinden olan Atınç'a da Konyaspor'un ardından Karagümrük'ün ilgisinin olduğu ifade edildi. Yalçın'ın da Alanyaspor ve Antalyaspor'un takibinde olduğu öğrenildi.



Kariyerinde toplam 350 karşılaşmaya çıkan Jozefzoon, bu süreçte rakip fileleri 38 kez sarsarken, 42 golün de pasını vermeyi başardı ve 60 gole direkt etki etti.



GÖZTEPE TRABZON HATTI

Birçok yıldızı gündemine alan Göztepe bir yandan da gözünü Trabzonspor ile Southampton arasında yapılacak görüşmeye çevirdi. Bordo-mavililerin Premier Lig'de küme düşen Southampton'dan Hırvat yıldız Mislav Orsic'i istediği ifade edilirken, Göztepe'nin de bu transfere karşılık golcüler Enis Destan ve Batuhan Kör'ün peşinde olduğu ifade edildi. Özellikle geçen sezon golcü oyuncu konusunda sıkıntı yaşayan Göz-Göz'ün Enis ve Batuhan ikilisinde ısrarcı olacağı kaydedildi

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