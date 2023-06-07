Göz-Göz’de Olanare sesleri

Spor Toto 1. Lig'de gelecek sezona oldukça iddialı bir kadroyla girmek isteyen Göztepe'de takviye çalışmaları sürerken adaylar da çoğalıyor. İzmir temsilcisinde Enis Destan, Dan N'lundulu, Onur Ayık, Isaac Sackey ve Florian Jozefzoon'un ardından Erzurumspor FK'dan forvet Aaron Samuel Olanare seslerinin kulislerde konuşulduğu iddia edildi. Dadaşlarla sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılı kurmayların temasa geçmeyi planladığı kaydedildi.



23 KARŞILAŞMAYA ÇIKTI

Son iki sezondur Erzurumspor FK forması giyen Olanare, Türkiye'de toplam 56 karşılaşmaya çıktı. Geride kalan sezonda 23 mücadelede ter döken Nijeryalı golcü rakip ağları 4 kez sarsarken, 2 golün de pasını verdi. Kariyerinde Valerenga, Sarspbourg, CSKA Moskova, Amkar, Beitar, Longfor ve Changchun formalarını da giyen tecrübeli forvet, CSKA formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele etmişti.

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