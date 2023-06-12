Göz-Göz’e genç yıldız

Geride kalan sezonda Süper Lig'in kapısından dönen Göztepe'de transfer çalışmaları sürerken, listedeki isimler de çoğalıyor. Gelecek sezona her bölgede alternatifli ve kaliteli bir kadro ile giriş yapmak isteyen İzmir temsilcisinin yeni hedefi genç futbolcu Emre Demir oldu. Sarı-kırmızılıların bonservisi Fenerbahçe'de olan ve geçen sezon Samsunspor'da kiralık olarak forma giyen 19 yaşındaki genç yıldızın peşinde olduğu kaydedildi. Bu iddia sarı-kırmızılı taraftarları oldukça heyecanlandırırken, Emre'nin de sürekli forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı belirtildi. Kayserispor altyapısından yetiştikten sonra henüz 15 yaşında A takıma yükselme başarısı gösteren ve Gençlerbirliği ağlarını sarsarak lig tarihinin en genç golcüsü unvanını alan Emre Demir ardından Avrupa devi Barcelona'ya transfer olmuştu.Sarı-kırmızılı kurmayların geleceğin en büyük yıldızlarından biri olarak gösterilen orta saha için girişimlere başladığı ifade edilirken, Türkiye Kupası Finali için dün İzmir'de olan Fenerbahçe kurmaylarıyla bir ön görüşme yapıldığı da öğrenildi.Fenerbahçe altyapısında yetişen ve sarı-kırmızılı formayla bu sezon kiralık olarak 14 maçta görev yapan Uğur Kaan Yıldız'a milli davet geldi. 20 yaşındaki Yıldız, Ümit Milli Takım'ın 17 Haziran'da Azerbaycan ve 20 Haziran'da Bosna Hersek ile İstanbul'da oynayacağı hazırlık karşılaşmalarının 18 kişilik kadrosuna aday kadrosuna dahil edildi. Davet edilen oyuncular, bugün itibariyle bir araya gelerek oynanacak karşılaşmalar için hazırlık çalışmalarına başlayacak.