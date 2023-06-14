Göz-Göz’de büyük coşku

İZMİR'İN en köklü kulüplerinden Göztepe, 98. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. 14 Haziran 1925 tarihinde kurulan sarı-kırmızılı kulüp, coşkulu bir organizasyonla kutlama törenini gerçekleştirecek. 14 Haziran sabahı Göztepeli yöneticiler, minik altyapı sporcularıyla birlikte Cumhuriyet Meydanı'ndaki Gazi Heykeli'ne çelenk bırakacak. Daha sonra sporcularıyla birlikte Gürsel Aksel Stadyumu'nda müzikli ve ışık gösterili kutlama organizasyonuyla sarı-kırmızılı ekip yeni yaşını kutlayacak. Göztepeli taraftarlar ise Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda toplanacak. Saatler 22.00'yi gösterdiğinde sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar sahil şeridinden işaret fişekleri ve meşaleler yakarak geceyi aydınlatacak.

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