Güzelyalı alev alev

TÜRKİYE'NİN en köklü kulüplerinden biri olan Göztepe'nin 98. kuruluş yıl dönümü kutlamaları yine Türkiye'nin gündemine girdi. Taraftarlar her yıl olduğu gibi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda toplanmaya başlarken saatler 22.00'yi gösterdiği anda denizden atılan işaret fişeği sonrası geleneksel meşale şov başladı. Güzelyalı Köprüsü'nden Karataş'a kadar kilometrelerce uzunluğunda sıralanan sarı-kırmızılılar, aynı anda yaktıkları meşalelerle İzmir'i aydınlattı.

Göztepe'nin meşale şovu İzmir'in tüm sahil kesimleri ve yüksek noktalarından görünürken, sosyal medyada bu organizasyon yine büyük etkileşim aldı. Sarı-kırmızılıların şovu, Türkiye'de taraflı tarafsız her kesimden büyük övgü alırken şöleni ilk kez yaşayan futbolcular da organizasyona hayran kaldı. Sarı-kırmızılıların çeşitli branşlardan sporcuları Gürsel Aksel Stadı'nın çatısında meşale yakarak taraftarların coşkusuna ortak oldu.

SEPİL: 100. YILDA HEDEFLERİMİZ BÜYÜK

GÖZTEPE Eski Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sepil de taraftarlarla birlikte meşale yakıp coşkuya ortak olurken, "İnanılmaz bir duygu yaşıyorum. Benim adıma bu 9'uncu kutlama oluyor. 98 yaşına girdik, 100 yaşına yaklaşıyoruz. Bizim 100'üncü yıl hedeflerimiz çok büyük" dedi.