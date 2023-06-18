Ferhat tamam

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Göztepe, kaleci transferinde sona yaklaştı. Altınordu'dan sol bek Ali Dere ve Kasımpaşa'dan stoper Tarkan Serbest'le prensipte anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de küme düşen Giresunspor'un kalecisi Ferhat Kaplan'la da el sıkıştı.Giresunspor'la sözleşmesi sona erecek 34 yaşındaki file bekçisinin Göztepe'nin teklifine sıcak baktığı ve ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Dardanelspor'da 2006-2007 sezonunda kariyerine başlayan Ferhat Kaplan, Gençlerbirliği, Adana Demirspor ve Giresunspor'da top koşturdu. Bu sezon da Karadeniz ekibinde 13 Süper Lig maçına çıkan Ferhat, 1102 dakika süre aldı.

GÖZ-GÖZ TECRÜBEYİ TERCİH ETTİ

Göztepe, geçtiğimiz sezon kalede bir türlü istikrarı yakalayamamıştı. Önce Ekrem, ardından da Arda'yı kaleye yerleştiren teknik ekip bireysel kaleci hataları nedeniyle yara almıştı. Ligde son olarak Bodrumspor karşısında hatalı gol yiyerek Play-Off'ta saha avantajını kaybeden sarı-kırmızılılar, kaleye Süper Lig deneyimi olan Ferhat Kaplan'ı monte etme planı yapıyor. Böylece hataları minimuma indirmek isteyen İzmir ekibi, kaleyi sağlama alacak.