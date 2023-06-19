Göz-Göz’den Metehan hamlesi

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Göztepe, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarıkırmızılı ekibin prensipte anlaştığı Altınordu'nun defans oyuncusu Ali Dere'nin ardından şimdi de hücumcu Metehan Mimaroğlu ile görüştüğü öne sürüldü. Göz-Göz, bu sezon kırmızı- lacivertlilere devre arasında Eyüp'den kiralık olarak gelen Metehan'a kanca attı.

GÖZTEPE'YE YEŞİL IŞIK YAKTI

Yeni sezonda 2. Lig'de mücadele edecek Altınordu'da yaprak dökümü sürerken Mimaroğlu'nun alt ligde oynamak istemediği ve camia kulübü olan Göztepe'ye sıcak yaklaştığı ifade edildi. Birçok 1. Lig ekibinin talip olduğu Mimaroğlu'nu İzmir temsilcisi kapmak üzere. Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance ve Radomir Kokovic önderliğinde teknik ekibin oyuncuyu bir süredir takip ettiği ve olumlu rapor verdiği öğrenildi. Daha önce Karacabey Bld, Konyaaltı Bld, Güngören Bld, Edirnespor, Velimeşe, Alibeyköyspor, Osmaniyespor, Adana Demirspor ve Ümraniyespor formalarını terleten tecrübeli oyuncunun görüşmelerin ardından imzayı atması bekleniyor.

TARAFTARDAN YÖNETİME ÇAĞRI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları bir açıklamayla Sport Republic ekibine mesaj verdi. Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk istediklerini ifade eden 12. adam, transfer politikasından, kamp dönemine kadar birçok konuda açıklama yaparken, her zaman takımlarının yanında olacaklarını da kaydetti. Açıklamada, "Camia olarak beklentimiz, Göztepe'mizin 100. yılında tekrardan Süper Lig'de mücadele etmesini sağlayacak, yeteneği ile hedeflerimize, karakteri ile mazimize yakışır bir kadro kurulmasıdır" ifadelerine yer verildi.

BU SEZON 28 MAÇA ÇIKTI

Sezon başında Ümraniyespor formasını terleten Metehan Mimaroğlu, kırmızılı-beyazlı ekipte 12 maçta 1 kez fileleri havalandırırken, devre arasında Altınordu'ya transfer olan Mimaroğlu 16 maçta 1 kez gol ile buluştu.